разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

Аналитики «Русагротранса» повысили прогноз урожая пшеницы

Производство агрокультуры может стать рекордным

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Валовой сбор зерновых может превысить 133 млн тонн
М. Стулов
Валовой сбор зерновых может превысить 133 млн тонн
М. Стулов

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы на 1,3 млн т до 86 млн т. При этом эксперты считают, что если в следующие два месяца будет достаточно осадков, то урожай агрокультуры может достигнуть рекордных 88,5 млн т, следует из обзора центра.

В первую очередь повышен прогноз по Центральному федеральному округу — с 19 млн т до 21 млн т. Причиной аналитики называют рост площадей под яровой пшеницей. Они будут близки к прошлому году, когда был зафиксирован рекордный пересев из-за существенной гибели озимой пшеницы в ряде регионов. Это может быть самый высокий показатель производства для округа после 2020 года (23,4 млн т), отмечают аналитики.

Также за счет ожидаемого увеличения урожайности до 38,5 млн т повышен прогноз сбора в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Такой результат может стать историческим рекордом, говорится в обзоре. Предыдущий рекорд в макрорегионе был в 2017 году — 34,3 млн т.

В Поволжье прогноз валового сбора пшеницы сохранен на уровне 14 млн т, что является среднегодовым значением и существенно выше неурожайного прошлого года (10,9 млн т). Прогноз снижен только для Сибирского округа: там урожай может быть на уровне ниже среднего — около 8,4 млн т. Аналитики отмечают, что это минимум с 2014 года, когда показатель составил 8,2 млн т — из-за сохраняющейся аномально жаркой и сухой погоды.

«Таким образом, потенциальные потери в урожае яровой пшеницы в восточной части России будут нивелированы рекордным валовым сбором озимой пшеницы в европейской части страны», — заключили аналитики «Русагротранса». В целом, по оценке центра, валовой сбор зерновых может превысить 133 млн т (прежняя оценка — 132 млн т).

На прошлой неделе свой прогноз урожая пшеницы повысил и аналитический центр «СовЭкон»: на 1,2 млн т до 88,6 млн т. Для озимой пшеницы в России были созданы хорошие условия почти во всех регионах, говорится в обзоре центра, запасы влаги близки к среднему значению или превышают его. При этом оценка урожайности озимой пшеницы была повышена на 0,05 т — до 4 т с гектара, что является вторым по величине показателем в истории страны.  

Кроме того, оценка площади под яровой пшеницей была повышена с 11,9 млн га до 12,1 млн га при относительно высоких темпах посева. «Вероятность получения исключительного урожая озимых в России растет по мере того, как мы проходим один этап за другим, — приводятся в сообщении слова директора «СовЭкона» Андрея Сизова. — Появление растений после зимы и мартовско-апрельской погоды было важным этапом, и после него растения выглядят лучше». Учитывая прогноз погоды на ближайшие недели, аналитики не исключают возможности дальнейшего повышения оценки урожая.

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №05, май 2022

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2022
Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

«Агроинвестор»

Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии
Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса