Аналитики «Русагротранса» повысили прогноз урожая пшеницы

Валовой сбор зерновых может превысить 133 млн тонн М. Стулов

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы на 1,3 млн т до 86 млн т. При этом эксперты считают, что если в следующие два месяца будет достаточно осадков, то урожай агрокультуры может достигнуть рекордных 88,5 млн т, следует из обзора центра.



В первую очередь повышен прогноз по Центральному федеральному округу — с 19 млн т до 21 млн т. Причиной аналитики называют рост площадей под яровой пшеницей. Они будут близки к прошлому году, когда был зафиксирован рекордный пересев из-за существенной гибели озимой пшеницы в ряде регионов. Это может быть самый высокий показатель производства для округа после 2020 года (23,4 млн т), отмечают аналитики.



Также за счет ожидаемого увеличения урожайности до 38,5 млн т повышен прогноз сбора в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Такой результат может стать историческим рекордом, говорится в обзоре. Предыдущий рекорд в макрорегионе был в 2017 году — 34,3 млн т.



В Поволжье прогноз валового сбора пшеницы сохранен на уровне 14 млн т, что является среднегодовым значением и существенно выше неурожайного прошлого года (10,9 млн т). Прогноз снижен только для Сибирского округа: там урожай может быть на уровне ниже среднего — около 8,4 млн т. Аналитики отмечают, что это минимум с 2014 года, когда показатель составил 8,2 млн т — из-за сохраняющейся аномально жаркой и сухой погоды.



«Таким образом, потенциальные потери в урожае яровой пшеницы в восточной части России будут нивелированы рекордным валовым сбором озимой пшеницы в европейской части страны», — заключили аналитики «Русагротранса». В целом, по оценке центра, валовой сбор зерновых может превысить 133 млн т (прежняя оценка — 132 млн т).



На прошлой неделе свой прогноз урожая пшеницы повысил и аналитический центр «СовЭкон»: на 1,2 млн т до 88,6 млн т. Для озимой пшеницы в России были созданы хорошие условия почти во всех регионах, говорится в обзоре центра, запасы влаги близки к среднему значению или превышают его. При этом оценка урожайности озимой пшеницы была повышена на 0,05 т — до 4 т с гектара, что является вторым по величине показателем в истории страны.



Кроме того, оценка площади под яровой пшеницей была повышена с 11,9 млн га до 12,1 млн га при относительно высоких темпах посева. «Вероятность получения исключительного урожая озимых в России растет по мере того, как мы проходим один этап за другим, — приводятся в сообщении слова директора «СовЭкона» Андрея Сизова. — Появление растений после зимы и мартовско-апрельской погоды было важным этапом, и после него растения выглядят лучше». Учитывая прогноз погоды на ближайшие недели, аналитики не исключают возможности дальнейшего повышения оценки урожая.

