Инвестиции в экспортные проекты АПК достигли 1 трлн рублей

Вывоз масложировой продукции в деньгах вырос на 29% Администрация морских портов Черного моря

Объем инвестиций компаний в агропромышленные проекты, ориентированные на экспорт, с начала года увеличились на четверть по сравнению с показателем годом ранее и достигли 1 трлн руб. Об этом глава федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов рассказал на панельной дискуссии в ходе Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», сообщает ТАСС. Снижения инвестиционной активности в отрасли не отмечается, компании-экспортеры в новой ситуации стремятся завершить начатые инвестпроекты и запустить новые, отметил Краснов.



По данным «Агроэкспорта», в 71 регионе страны в агросекторе реализуется 259 инвестиционных проектов, ориентированных на экспорт. В результате их запуска поставки продукции АПК на внешние рынки могут увеличиться более чем на $4,5 млрд, или на 12% к уровню 2021 года. Больше всего таких проектов — 63 на 377 млрд руб. — реализуется в Центральном федеральном округе. На втором месте — Приволжье с 47 проектами на 178 млрд руб.



Краснов отметил, что 79% всех инвестпроектов предполагают создание агропромышленных объектов с нуля. «Это значит, что при проектировании и строительстве учитываются все самые современные технологии, а новые производственные мощности обладают большим заделом с точки зрения конкурентоспособности по сравнению с зарубежными аналогами», — подчеркнул он. По оценке «Агроэкспорта», в стоимостном выражении 23% проектов приходится на пищевую промышленность, 18% — на мясную отрасль, 17% проектов связаны с глубокой переработкой зерна, 13% — с производством масложировой продукции.



Центр «Агроэкспорт» подготовил рейтинг регионов по уровню развития экспортного потенциала продукции АПК. Лидерами в первой группе (объем производства продукции АПК более 200 млрд руб.) стали Ростовская и Белгородская области, а также Краснодарский край; во второй группе (80-200 млрд руб.) — Калининградская, Брянская и Рязанская области; в третьей (менее 80 млрд руб.) — Амурская и Сахалинская области, а также Приморский край.

Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе панельной дискуссии уточнил, что к 25 сентября по сравнению с аналогичной датой прошлого года экспорт продукции АПК из России увеличился на 16% в стоимостном выражении. В том числе вывоз масложировой продукции в деньгах вырос на 29%, зерновых — на 6%, рыбы и морепродуктов — на 11%, мясной и молочной продукции — на 20%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 7%.



Накануне в ходе пленарной сессии на «Золотой осени-2022» премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что мировой спрос на российскую сельхозпродукцию и продовольствие увеличивается, несмотря на санкции и другие вызовы, писал «Агроинвестор». Поэтому задача АПК — наращивать объемы производства не только для обеспечения внутреннего рынка, но и на экспорт, подчеркнул глава кабмина. По прогнозу Минсельхоза, по итогам года поставки продукции АПК на внешние рынки могут составить $40 млрд против $37,1 млрд в 2021-м.



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