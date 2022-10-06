Россия будет увеличивать флот для перевозки сельхозпродукции

Страна активно налаживает контакты с добросовестными судовладельцами для перевозок сельхозпродукции Pixabay

Россия будет увеличивать свой флот для перевозки продукции АПК, это позволит уйти от зависимости от зарубежных перевозчиков. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал в кулуарах Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022», пишет «Прайм». В то же время наша страна активно налаживает контакты с добросовестными судовладельцами для перевозок отечественного зерна и постепенно восстанавливает логистику, добавил министр.



Патрушев отметил, что несмотря на определенное снижение темпов внешней торговли из-за санкционного давления, Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами. «Сейчас мы активно восстанавливаем показатели, в первую очередь поставляя продовольствие в государства Африки и Ближнего Востока», — сказал он.



Минсельхоз видит хороший потенциал по увеличению экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. За последние пять лет ее экспорт вырос в полтора раза и превысил $5 млрд по итогам 2021 года. Кроме того, отставание по экспорту зерна в четвертом квартале должно быть компенсировано, считает Патрушев. «На текущий момент с начала сезона мы вывезли 8,3 млн т зерна, и темпы постепенно растут. Ожидаем, что его доля в экспорте сохранится на уровне 30%, — сказал глава Минсельхоза. — При этом позиции [в поставках на внешние рынки] усилит продукция с высокой добавленной стоимостью — продукты переработки масличных, мясная и молочная группа».



Также министр отметил, что Россия видит хороший потенциал для развития экспорта муки. По данным Минсельхоза, в 2022 году объем ее поставок за рубеж увеличился почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич в начале сентября говорил «Агроинвестору», что российские мукомолы могли бы расширить географию экспорта. «Мы можем поставлять свой товар куда угодно, если будет хорошая проходная цена. Главная проблема — отсутствие господдержки экспорта муки, которая есть только на бумаге. Она даже не включена в госпрограмму развития сельского хозяйства», — говорил Гуревич.



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