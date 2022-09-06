За пять лет поставки российской продукции АПК в Азию выросли на 55%

В прошлом году наша страна стала нетто-экспортером продовольствия "ДелоПортс"

Российские производители продукции АПК за пять лет нарастили поставки в Азию на 55%, в Африку — на 24%. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. По его словам, это позволило существенно увеличить объемы российского экспорта АПК. В том числе благодаря этому Россия стала мировым лидером по поставкам пшеницы и замороженной рыбы и заняла второе место по экспорту подсолнечного масла.



Левин рассказал, что экспорт российских зерновых культур в страны Азии и Африки с 2013 года вырос в 2,3 раза, зернобобовых — более чем в три раза, подсолнечного масла — вдвое. «Самый большой сюрприз преподнесла мясная отрасль. Всю жизнь Россия ассоциировалась с импортером мяса, еще пять лет назад мы не продавали и 80 тыс. т, — напомнил Левин. — Теперь экспорт мяса показал взрывной рост. Только за 2021 год мы смогли продать более 500 тыс. т мяса ряду ключевых рынков, например, во Вьетнам». По его словам, на рынке свинины в этой стране Россия в прошлом году заняла доминирующее положение и продолжает развивать и расширять экспорт. В результате роста вывоза наша страна начала занимать значимые места в важных мировых секторах АПК, продолжил замминистра. В прошлом году Россия стала нетто-экспортером продовольствия, как и по итогам 2020-го.



Левин отметил, что текущий год для сектора АПК выдался непростым из-за введения западных санкций, которые «коснулись нас в полной мере». «Ограничения по банковской системе влияют на международную торговлю продовольствием. Если банк не может проводить платежи, он не может это сделать по всем товарам, а не только по санкционным», — объяснил замминистра.



Когда создавался и планировался федеральный проект «Экспорт продукции АПК», Россия изначально понимала, что «контрагенты не очень ждут наш товар», продолжил Левин. Он объяснил, что именно поэтому ключевыми рынками для вывоза были выбраны Азия, Африка и Ближний Восток. В результате этого решения после введения санкций не возникло необходимости срочно менять ни стратегию, ни тактику действий, добавил он.



По данным Минсельхоза на конец августа, экспорт продукции АПК вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло в результате грамотно спланированных действий, подчеркнул Левин, отметив, что такие показатели могут продемонстрировать далеко не все отрасли российской экономики. Тем не менее, замминистра признал, что отечественному агропрому еще есть над чем работать. «Нам нужно перестраивать логистику и финансовые взаимоотношения и транзакции. Мы начинаем активно развивать торговлю в национальных валютах. Также надо более активно работать с нашими нынешними партнерами, в частности, с Восточной и Юго-Восточной Азией», — перечислил Левин.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что в условиях действующих санкций экономическая переориентация освободившихся экспортных объемов необходима России. Чтобы поставлять продукцию АПК в страны Азии, в частности Китай, необходимы соответствующие фито- и ветеринарные разрешения, а также договоренность по цене, напомнил он.



Востриков считает, что экспортные пошлины, скорее, не стимулируют такие поставки — продукты с большей добавочной стоимостью стало продавать сложнее, так как необходимо пройти адаптацию к рынку каждой страны и вложиться в маркетинг и рекламу для завоевания внимания покупателя. «В частности, для экспорта в Китай производителям необходимо быть готовыми к регистрации торговой марки на территории КНР перед началом поставок, доработке/корректировке состава продукции, фасовки и упаковки в соответствии с законодательством КНР и предпочтениями местных потребителей. Они могут значительно отличаться от традиционных рецептур», — отметил Востриков.



Отдельное внимание, по его мнению, следует уделить процедурам сертификации продукции и расчету цены во всех каналах продаж, включая маркетплейсы и интернет-магазины. «Востребованность российской продукции как экологически чистой и повышенный спрос на нее среди китайцев — это миф, с которым экспортер столкнется после первой же поставки. Рассчитывать взять местного покупателя дешевизной не получится ввиду удорожания и без того не самой близкой логистики. Завоевание рынка Юго-Восточной Азии брендовыми товарами — это серьезные стратегии и инвестиции», — подчеркнул он.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в кулуарах ВЭФ сказал, что Россия, имея для этого все возможности, получила хороший шанс заметно увеличить поставки в Китай своей молочной продукции, пишет РИА «Новости». Он считает, что отечественные производители могут быть конкурентоспособны на этом рынке относительно тех стран, которые сейчас уже поставляют продукцию в КНР.



«Дополнительным позитивным фактором будет то, что основные игроки на этом рынке — страны, которые, скорее всего, в ближайшие годы будут сокращать или, как минимум, не будут расти в объемах производства, соответственно, не будут расти с точки зрения своих возможностей экспорта», — рассуждает Белов. Он считает, что этим шансом нужно воспользоваться и правильно ориентировать бизнес с точки зрения регуляторики и механизмов господдержки.



Белов подчеркнул, что Китай за последние годы стал крупнейшим мировым рынком с точки зрения импорта, закупая на внешних рынках каждый четвертый литр молочной продукции при темпе роста потребления порядка 6-7% в год, что означает «очень неплохой потенциал» для поставок и российской продукции. Россия, по его мнению, может поставлять в КНР практически любую молочную продукцию: от традиционных молока и йогуртов до биржевых товаров — сухого молока и сыворотки.



По данным федерального центра «Агроэкспорт», вывоз продукции АПК из России в 2021 году составил $37,1 млрд против $30,5 млрд в 2020-м. В конце июля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев оценивал, что в этом году вывоз может составить до $40 млрд.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

