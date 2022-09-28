Минсельхоз рассчитывает на сохранение темпа роста агроэкспорта

Российский агроэкспорт может стать дороже из-за повышения мировых цен Е. Разумный

Темпы роста экспорта продукции АПК из России до конца года сохранятся на уровне 15-17%, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. Также она подтвердила прогноз ведомства, что в целом экспорт в этом году может превысить $40 млрд. При этом она сообщила, что в натуральном выражении поставки упали на 9%. «Но, тем не менее, сейчас за счет того, что стали наращивать экспорт зерновых, он у нас восстанавливается. Думаю, что не достигнем показателя прошлого года в тоннаже, но в деньгах сильно прирастем за счет внешней конъюнктуры рынка», — сказала Лут.



По ее словам, России в этом сельхозгоду необходимо вывезти за рубеж 50-60 млн т зерна: это следует из расчетов, основанных на том, что сбор зерна в этом году составит 150 млн т в бункерном весе, 80 млн т необходимо на внутреннее потребление. Правда, накануне на совещании о ходе сезонных полевых работ президент Владимир Путин отметил, что поставки за рубеж российского зерна по-прежнему затруднены из-за скрытых санкций. Отставание экспорта от прошлого сезона составляет около 20%, оценил в своем Telegram-канале Союз экспортеров зерна.



Лут отметила, что «есть промпланы со всеми топовыми экспортерами по вывозу в дальние страны и ЕАЭС». В том числе не планируется ограничивать поставки в Казахстан, хотя, по словам Лут, такой сценарий рассматривался «потому что он перепродает наше зерно и получает на этом деньги». Но поскольку в Сибири тоже ожидается большой урожай, а макрорегиону ближе вывозить зерно в Казахстан, экспорт решено сохранить.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что до конца 2022 года за счет роста мировых цен может произойти удорожание экспорта российской продукции АПК. «Если мировые цены вырастут, то объем экспорта будет дороже, но, с моей точки зрения, это маловероятно, так как уже пять месяцев подряд индекс продовольственных цен ФАО ООН идет вниз. Хотя стоимость продуктов выше прошлого года», — объяснил он.



К тому же, по ряду товаров ситуация меняется, например, резко упали цены на подсолнечное масло, а зерно на мировом рынке продается с дисконтом. «Объемы экспорт зерна сейчас, мягко говоря, небольшие. Рассчитывать, что они будут резко расти достаточно сложно. Хотя любые изменения могут повлиять на рынок очень серьезно. Так, если Россия выйдет из зерновой сделки, мировые цены увеличатся примерно на 7%», — считает Корбут.



Также сейчас улучшается ситуация с экспортом рыбы, потому что падение вывоза было связано с ковидными ограничениями в Китае, которые сейчас сняты. «Если этот рынок вернется, может быть существенный рост вывоза российской рыбы», — отметил Корбут. Ситуация с логистикой сейчас тоже меняется, так как Россия приняла решение перенаправить поставки на рынки дружественных стран, добавил он.



Ранее на пресс-конференции, посвященной актуальным проблемам российского экспорта в текущей геополитической ситуации глава федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов напомнил, что за последние десять лет аграрный экспорт увеличился в три раза, в прошлом году экспортная выручка нашей страны превысила $37 млрд. По его словам, Россия является мировым экспортером № 1 пшеницы и мороженой рыбы; поставки мяса за последние десять лет увеличились в 26 раз в натуральном и в 46 раз в стоимостном выражении и в прошлом году составили $1,2 млрд. Стоимость тонны экспортируемой продукции выросла с $323 в 2018 году до $522 в прошлом, сравнил Краснов.



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