В 2023 году финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства может составить 337,3 млрд рублей М. Стулов

Правительство планирует сохранить все меры поддержки АПК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Виктории Абрамченко, отметившей, что сектор АПК — это один из флагманов развития экономики. В 2023 году финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства может составить 337,3 млрд руб., что на 32,6 млрд руб. больше, чем было предусмотрено утвержденными ранее параметрами бюджета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. В 2024 году на отрасль может быть выделено 332,1 млрд руб. (плюс 5,2 млрд руб.), в 2025-м — 240,1 млрд руб. (на 87 млрд руб. меньше по сравнению с расходами, установленными бюджетным прогнозом). Рост финансирования в основном связан с поступлением в доход бюджета платежей от экспортных пошлин на зерно, следует из документа.



Абрамченко напомнила, что ранее по поручению президента Владимира Путина была подготовлена стратегия развития агропромышленного комплекса до 2030 года. В документе, в частности, заложены такие меры, как решение проблем логистики и строительство судов, в том числе для перевозки зерновых. По словам Абрамченко, к 2030 году планируется построить около 14 кораблей разной грузоподъемности. Что касается краткосрочных мер поддержки экспорта, то Абрамченко отметила переход на расчеты в национальных валютах. «Безусловно, это приоритет, поэтому коллеги по линии банковского сообщества ведут такие переговоры, и надо сказать, весьма успешно, тоже с дружественными странами», — приводит ее слова ТАСС. Абрамченко также подчеркнула, что России нужна своя страховая организация, которая в сложившихся непростых условиях будет брать на себя риски, связанные с логистикой и фрахтом.



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что компания рассчитывает как минимум на те же меры поддержки, что и раньше. «Самыми важными являются, во-первых, погектарная поддержка. Нужно, чтобы она оставалась хотя бы на том же уровне, но лучше, чтобы ее увеличили. Второе — важна поддержка на производство масличных культур, так как цены в этом году очень низкие, по сравнению с прошлым годом они упали в 2,5 раза. Мы ждем, чтобы эта мера была на уровне прошлого года, но лучше, чтобы она выросла в несколько раз», — сказал он.



Также «Комсомолец» ожидает поддержки по программе 1432. По словам Нагеля, субсидирование по ней нужно увеличить до 50% затрат на приобретение техники. «Эта мера очень нужна на Дальнем Востоке, особенно в Забайкалье, так как парк сельхозтехники у всех очень старый. Также мы надеемся, что не будет никаких ограничений по экспорту, поскольку наш регион в основном экспортный. Мы готовы обеспечить продовольствием Забайкальский край и близлежащие регионы, а остатки хотелось бы экспортировать для финансового выживания компаний в данное время», — рассказал Нагель.



Одной из самых важных мер, по его словам, является необходимость поддержки банковской сферы. «Денежный поток у компаний в этом году будет ниже, чем предполагалось, из-за низких цен на все продовольственные товары. Поэтому важно проводить реструктуризацию, рефинансирование кредитов, чтобы процентная ставка была минимальная, ведь в некоторых случаях в отрасли ставки превышают 20%», — заключил он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец тоже считает, что для сектора АПК крайне важны льготные кредиты. По его мнению, процентная ставка по кредитам для сельхозпредприятий в текущей ситуации не должна превышать 4%. Также Неженец сказал «Агроинвестору», что среди мер поддержки АПК очень важно отменить экспортную пошлину на зерно. «Это была бы лучшая и самая справедливая мера», — считает он. Кроме того, он указал на важность сохранения субсидий в животноводстве по племенному скоту.



На прошлой неделе Абрамченко а также глава Минэкономразвития Максим Решетников говорили, что условий для отмены экспортной пошлины на зерно нет. По словам вице-премьера, решение о введении плавающей пошлины на зерно «принимали взвешенно, на всех уровнях согласовывая, для того, чтобы не импортировать инфляцию мировую, продовольственную в том числе, в России», цитировал ее «Интерфакс».



Между тем, бюджет России в 2023 году может получить 219,9 млрд руб. от экспортных пошлин на зерно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект бюджета. В 2024 году эта сумма может снизиться до 169,7 млрд руб., в 2024 году — до 138,6 млрд руб. Показатели рассчитаны исходя из того, что экспорт зерновых культур, облагаемых пошлиной, в 2023 году составит 39,2 млн т, в 2024 году — 41,1 млн т, в 2024-м — 42,6 млн т. Кроме того, в 2023 году бюджет может получить 12,9 млрд руб. от пошлин на экспорт подсолнечного масла и 3,8 млрд руб. — от поставок подсолнечного шрота. Показатели на 2024 и 2025 годы не рассчитаны, так как пошлины на эту продукцию действуют по 31 августа 2023 года.



На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что в 2023 году господдержка экспорта продукции АПК может снизиться до 50,8 млрд руб., тогда как изначально на эти цели планировалось направить 80,3 млрд руб. В 2024 году на господдержку агроэкспорта предполагается выделить 70,9 млрд руб. против 98 млрд руб., запланированных ранее. Кроме того, объем субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК в 2023 и 2024 годах может быть снижен на 5 млрд руб. Также проект бюджета предполагает сокращение господдержки лизинговых организаций в 2023 году на 13,3 млрд руб., в 2024-м — на 9,2 млрд руб.



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