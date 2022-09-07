Масложировой союз: Россия может увеличить экспорт льняного масла в несколько раз

Перспективные направления для вывоза льняного масла — страны Азии и Ближнего Востока Pixabay

В последние три года производство масличного льна в России увеличивается. Кроме того, наша страна находится на первом месте в мире по его экспорту, на втором — по вывозу сырого льняного масла. Об этом центру «Агроэкспорт» рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он считает, что в ближайшем будущем Россия сможет в несколько раз нарастить объемы поставок за рубеж льняного масла, сократив вывоз маслосемян льна.



По прогнозу союза, в 2022 году урожай масличного льна в России составит порядка 1,5 млн т — это почти в два раза больше, чем в прошлом году. При этом производство масла и шрота пока увеличилось незначительно. «Поэтому в основном мы экспортируем масличный лен как сырье, но начиная с 2018 года начали экспорт и масла, отгружая за рубеж в среднем 30 тыс. т в год. Россия входит в топ-3 мировых экспортеров масличного льна, конкурируя с Канадой и Казахстаном», — приводятся в обзоре «Агроэкспорта» слова Мальцева.



Экспорт масличного льна в сезоне-2021/22 увеличился на 73% до рекордных 975 тыс. т, подсчитал Центр оценки качества зерна. Лен отгружался в 48 стран. Третий сезон подряд первое место в списке стран-импортеров занимает Китай, который закупил рекордные 476 тыс. т (+55%). На втором месте Бельгия, увеличившая импорт до рекордных 220 тыс. т (+85%). Третьей по объему закупок стала Турция со 112 тыс. т (рост в 21 раз относительно предыдущего сезона).

Мальцев также пояснил, что росту экспорта льняного масла должен способствовать запуск в ближайшем будущем двух заводов по переработке льна. За семь месяцев текущего года произведено 22 тыс. т льняного масла, столько же было выпущено за аналогичный период 2021 года, рассказал он «Агроинвестору». В целом, по его словам, переработка масличного льна на протяжении последних трех сезонов находится примерно на одном уровне — около 92 тыс. т за сезон. Экспорт маслосемян льна в 2021 году составил 600 тыс. т, за январь-июль этого года вывезли 556 тыс. т.



Перспективными направлениями для отгрузок готовой продукции Мальцев назвал страны азиатского региона, Ближнего Востока и те, где развивается аквакультура. «У первых двух направлений есть высокий спрос на полезную для здоровья продукцию, очень популярно производство натуральной органической косметики премиального качества, лекарственных препаратов и БАДов на основе льняного масла. Этот продукт также необходим при изготовлении кормов для аквакультуры», — прокомментировал он.



Мальцев добавил, что выращивание всех масличных культур экономически интересно сельхозпроизводителям, так как у них самая высокая маржинальность, и лен не исключение. «В дальнейшем мы ожидаем роста производства масличного льна, но необходимо это делать не за счет сокращения посевных площадей под рапсом, а за счет введения в оборот новых сельхозземель и усовершенствования агротехнологий возделывания», — добавил он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что производство масличного льна как культуры, которая многие годы была нишевой, сейчас приобретает более значимый характер. «Плюс в том, что экспортные ограничения в этой отрасли минимальные. В России почти нет переработки масличного льна, нет культуры потребления продуктов из него», — рассуждает он. При этом масличный лен имеет большой спрос на мировых рынках, что и обеспечило резкий рост производства этой агрокультуры, а также расширение ее посевов, в первую очередь в Сибири. «Я полагаю, что на фоне снятия ограничений, масличный лен станет важной агрокультурой получения доходов для аграриев», — заключил он.



Директор по стратегическому развитию «Эфко» Владислав Романцев сказал «Агроинвестору», что с учетом роста урожая льна в России можно уверенно говорить об огромном потенциале этой культуры для отечественной перерабатывающей промышленности. «Предполагаем, что примерно в течение года отечественные переработчики смогут адаптироваться к этому тренду, начнут более активно перерабатывать лен и экспортировать его уже в виде продукции с высокой добавленной стоимостью — как масла, так и шрота, а также льняной муки», — отметил Романцев.



Спрос на льняную муку есть и у подразделений «Эфко», разрабатывающих растительные альтернативы мясу, продолжает он, как показывают R&D-разработки, льняная мука позволяет улучшать аминокислотный состав растительных белковых продуктов. Пока эта технология в стадии пилота, но уже с высокой долей вероятности будет внедряться в постоянное производство, сказал Романов. Сама «Эфко» лен пока не перерабатывает, но разделяет мнение о колоссальных перспективах этой агрокультуры.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

