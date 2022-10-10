Белоруссия частично приостановила поставки ряда продуктов в Россию

Ограничение экспорта необходимо для насыщения белорусского рынка и сдерживания цен Рогачевский молочный комбинат

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии приостановил выдачу ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясной и молочной продукции, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее уведомление ведомства. По словам источника издания, компаниям, попавшим в список, временно запрещен экспорт продукции в Россию.



Под ограничения подпали Рогачевский и Лепельский молочные комбинаты, Витебская бройлерная птицефабрика, птицефабрика «Дружба», Барановичская птицефабрика, 1-я Минская птицефабрика и компания «Серволюкс Агро». Эти предприятия выпускают столовые яйца, мясо бройлера и молочную продукцию. Как поясняется в письме отраслевого департамента, ограничение экспорта необходимо для насыщения белорусского рынка.



По словам главы компании Streda Consulting Алексея Груздева, молочные комбинаты, которым запрещено экспортировать продукцию, в основном выпускают сухое цельное молоко и сгущенку. По его словам, 70% идет на внешние рынки, сказал Груздев «Коммерсанту». Российские производители накопили излишки этой продукции на своих складах, поэтому они смогут заместить выпадающий объем товаров из Белоруссии, считает эксперт. Груздев уверен, что уход белорусских производителей не спровоцирует рост цен в России, поскольку на российском молочном рынке высокая конкуренция. Аналогичного мнения придерживается гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.



Поскольку Белоруссия ограничила поставки только с семи предприятий, существенного воздействия на рынок в краткосрочной перспективе такая мера не окажет, считает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Она сказала «Агроинвестору», что Россия обеспечивает спрос на пищевые яйца на 94%, но необходимо учитывать, что в структуре импортных поставок Белоруссия занимает порядка 95%, в натуральном выражении это 595 млн яиц в год.



Доля самообеспечения России мясом бройлера составляет 95%, но стоит выделить ограничение поставок бренда «Петруха», который хорошо представлен в ритейле, продолжает Петрова. «Ограничения коснулись только двух молочных предприятий, которые поставляют сухое и сгущенное молоко, а также сыр. Несмотря на то, что Россия существенно зависит от поставок белорусских молочных продуктов, особенно в части сухого молока и сыра (порядка 30%), прекращение поставок с этих предприятий не скажется существенно на рынке», — считает Петрова.



А вот ограничение поставок сгущенного молока Рогачевского комбината, безусловно, повлияет на рынок, уверена она. По ее словам, это связано с тем, что из Белоруссии поставляется 22% от потребности российского рынка в сгущенном молоке, а рогачевская сгущенка популярная среди россиян. «Если запрет будет длительным, или список предприятий, которым запрещен экспорт, расширится, можно будет говорить о серьезном влиянии на российский рынок», — заключила Петрова.



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