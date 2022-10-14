Аграриев могут лишить субсидий за непредоставление данных в ФГИС «Зерно»

Система прослеживаемости зерна стала обязательной с 1 сентября 2022 года Flickr.com

Минсельхоз задумался о лишении субсидий аграриев, которые не предоставляют данные в систему прослеживаемости зерна — ФГИС «Зерно». Причиной стало то, что в системе фиксируется меньше зерна, чем собрано в стране, ведомство этим недовольно. Вопрос обсуждался на совещании в министерстве 12 октября, сообщил «Коммерсантъ». В 2022 году субсидии на выращивание зерновых должны были составить 20 млрд руб.



ФГИС «Зерно» стала обязательной для участников рынка с 1 сентября этого года. Сельхозпроизводители должны предоставлять в систему информацию о валовом сборе, оформлять сопроводительные документы на перевозку, реализацию, приемку и отгрузку урожая, в том числе для экспорта. Это необходимо для прозрачности рынка, при этом государство получит сквозной контроль качества и безопасности сырья и переработанной продукции.



В Минсельхозе рассказали «Коммерсанту», что в системе работают почти все участники рынка — более 99 тыс. организаций, а к 13 октября оформлены партии зерна общим объемом 116,3 млн т — 74% от текущего валового сбора. Ряд регионов заявили, что отдельные компании действительно пока не обеспечивают полное внесение данных, и оператор системы ведет с такими участниками рынка консультации. На этом фоне ведомство подготовило проект постановления правительства, по которому работа с ФГИС «Зерно» станет обязательной для получения субсидий на производство и реализацию зерновых, подтвердил представитель министерства. По его словам, пока проект документа проходит регламентные процедуры.



Аграрии относятся к системе по-разному, но в основном негативно: кто-то высказывается о ней крайне отрицательно, кто-то — просто отрицательно. Но у ряда компаний работа с ФГИС «Зерно» вообще не вызывает сложностей. Так, гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что компании пришлось нанять высококвалифицированного специалиста, который полностью взял на себя работу с системой. Но зато теперь проблем с ней не возникает.



Источник «Агроинвестора» в отрасли рассказал, что небольшие компании относятся к системе очень негативно. А вот крупные агрохолдинги просто смирились. Им налаживать эту работу проще, чем небольшим хозяйствам.



Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский, выступая на конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России — 2022» говорил, что имеющиеся Центры оценки качества зерна из-за малочисленности персонала не в состоянии отбирать пробы так, как это предусмотрено различного рода инструкциями, что делает их работу бессмысленной. К тому же все покупатели заново отбирают пробы и осуществляют свою оценку качества, не принимая во внимание данные центров.



Для маленьких же фермерских хозяйств большинство из предъявляемых требований вовсе невыполнимы и, скорее всего, это предопределит их массовое разорение, предупреждал руководитель. «Данные системы никак не способствуют развитию хозяйств, повышению урожайности и качества продукции, снижению затрат или модернизации производства, — подчеркивал он. — Аналогичная ситуация возникнет и при внедрении ФГИС «Сатурн», призванной ввести сплошной контроль за покупкой и применением ХСЗР. Поэтому в целом ввод подобных систем, на мой взгляд, выглядит нецелесообразным».



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что относится к системе «без восторга», потому что «не совсем понятно, что она дает аграриям». Он напомнил, что агрегированные данные по зерну, которые собираются в системе, не предусмотрены к публикации. «Если бы производители увидели совокупные показатели по регионам, они могли бы проследить за своей позицией и оценили бы свои возможности. Но этого нет, поэтому система выглядит как способ использования бюджетных денег для неизвестных задач», — рассуждает Корбут. Оценивая идею отмены субсидии при непредоставлении сведений, эксперт также отмечает, что не понимает позицию Минсельхоза, так как ведомство «то говорит об увеличении субсидий, то пугает ее невыдачей».



Александр Неженец тоже не поддерживает идею лишения субсидии. На данный момент для отрасли и так введено немало ограничений. Например, если компания отказывается от агрострахования — выплата ей не предоставляется. Также субсидии отменяют за уменьшение посевных площадей. «Этот натиск только снижает доходы аграриев и усложняет работу. Мы принимаем и выполняем то, что требуется, но дается это с большим трудом и высокими издержками», — сказал руководитель.



Также Неженец в очередной раз указал на необходимость срочной отмены экспортной пошлины на зерно. Об этом неоднократно просили и другие: депутаты Госдумы, отраслевые ассоциации и сами сельхозпроизводители. «Поддержка, которую мы получаем, не компенсирует тот вред, который наносит пошлина. Она серьезно поломала всю нашу работу, и снизила рентабельность, почему-то наверху этого не понимают», — заключил аграрий.

