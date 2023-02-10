Страховые выплаты аграриям за 2022 год могут составить 4 млрд рублей

Прошлый год с агроклиматической точки зрения был более благоприятным для агросектора, чем 2021-й Е. Разумный

Страховые выплаты аграриям за 2022 год могут составить 4 млрд руб. Об этом президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов рассказал на стартовой сессии 14-й международной конференции Института конъюнктуры аграрного рынка «Где маржа 2023». Он уточнил, что в 2022 году сельхозпроизводители получили страховые выплаты на сумму 3,6 млрд руб., но итоговый показатель будет выше. «Это меньше, чем в 2021 году — тогда сумма страховых выплат составила 5,6 млрд руб., однако стоит учитывать, что прошлый год с агроклиматической точки зрения был более благоприятным для агросектора, чем позапрошлый», — обратил внимание Биждов.



Он напомнил, что в прошлом году стартовало страхование на случай чрезвычайной ситуации (ЧС), что способствовало существенному увеличению спроса на услуги агростраховщиков. Застрахованные посевные площади, по данным НСА, достигли рекордных 7,3 млн га и составили 9% от всех посевов, тогда как в 2018-м показатель был на уровне 1,2 млн га, или 1,5% от всей посевной площади.



«Мы увидели существенный всплеск спроса на страхование озимых — с 10% застрахованных площадей в 2021-м показатель увеличился до 21% в прошлом году», — сравнил Биждов. Хотя есть округа, где наблюдалось снижение страхования озимых посевов — те, в которых в 2021 году были благоприятные климатические условия. Всего в прошлом году договоры страхования заключили в 62 регионах России, где находится более 90% посевных площадей. Также, по данным НСА, на конец прошлого года в 69 регионах страны было застраховано 65,3% поголовья свиней, 55,4% птицы, около 12% КРС, 4% МРС.



Гендиректор «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин напомнил, что на протяжении последних пяти лет страхование мультирисков подвергалось существенным изменениям, целью которых было сделать страхование разнообразным и максимально эффективным для сельхозпроизводителей. Ранее для выплаты компенсации аграриям было необходимо подтвердить наступление страхового случая. «Необходимо было предоставить соответствующую справку. При этом срок выплаты в случае подтверждения ЧС составлял от двух до четырех месяцев», — отметил Простатин. Сейчас наступлением страхового случая считается объявление ЧС, дополнительного подтверждения не нужно, а чтобы для сельхозпроизводителя данный вид страхования был дешевле, государство субсидирует 80% страховой премии. Выплата по этому виду страхования теперь осуществляется в течение двух недель, однако на практике, по словам Простатина, страхователи получают средства в течение семи-восьми дней.



Кроме страхования от ЧС также существует мультирисковое страхование, которое предусматривает получение выплат пострадавшим от неблагоприятных погодных условий даже если ЧС в регионе не была объявлена. «Совмещение мультирисковых программ с программами страхования по ЧС — правильный выбор», — уверен Простатин. По мультирисковой программе стоимость страхования составляет 820 руб./га, по ЧС — 480 руб./га, однако по последней программе с учетом господдержки аграрий заплатит чуть менее 100 руб./га.



Биждов подчеркнул, что некоторые сельхозпроизводители все еще используют формальный подход при страховании, запрашивая минимальный полис, лишь бы получить господдержку, например, в виде субсидий. Однако этот путь НСА не поддерживает и не рекомендуем страховым компаниям заключать такие договоры, ведь такой полис не защитит сельхозпроизводителя в случае реализации погодных и других рисков.



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