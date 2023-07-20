За полгода застрахованная площадь сева увеличилась на 58%

За первые полгода аграрии заключили договоры страхования для 5,5 млн гектаров сельхозплощадей Т. Кулистикова

Весной 2023 года в России был замечен значительный рост спроса на страхование посевов. За первые полгода аграрии заключили договоры страхования для 5,5 млн га сельхозплощадей, что на 58% превышает показатель прошлого года, говорится в материалах Национального союза агростраховщиков (НСА). В текущем сезоне продолжается реализация двух основных страховых программ по защите растениеводства: мультирискового страхования и страхования на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС). Вторая программа была введена в систему в 2022 году.



Более половины застрахованной площади в текущем году (около 3,5 млн га) получили страховую защиту по программе мультирискового страхования. Этот показатель увеличился на 46% по сравнению с прошлым годом. По программе на случай ЧС было застраховано 2 млн га, что превышает уровень прошлого года на 85%, оценивает НСА. Для сравнения, годом ранее к 1 июля сельхозпроизводители застраховали 3,5 млн га посевов, из которых 2,4 млн га — по программе мультирискового страхования и 1,1 млн га — по программе на случай ЧС.



Президент НСА Корней Биждов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что значительный рост спроса на страхование — результат мер, принятых Минсельхозом для стимулирования сельхозпроизводителей использовать страховые инструменты. Он также отметил, что в этом сезоне наблюдается рост интереса к страхованию не только в зерновом сегменте, но и для других культур. Например, застрахованная площадь под яровым рапсом увеличилась на 62% из-за опасений аграриев относительно агроклиматических рисков для этой культуры.



Пресс-служба НСА также сообщила, что в пострадавшей от засухи Чувашии застраховано около 30 тыс. га посевов. Глава республики Олег Николаев ввел режим ЧС на всей территории региона с 14 июля. Основанием стал ущерб, нанесенный посевам в результате почвенной засухи. По предварительным данным, пострадали посевы 44 сельхозпроизводителей на площади 4,1 тыс. га, сумма ущерба может составить 211 млн руб. Кроме того, ранее союз сообщал, что в Омской и Новосибирской областях, где был введен режим ЧС регионального уровня, с государственной поддержкой застраховано не менее 750 тыс. га. Причиной ведения режима ЧС стало длительное отсутствие осадков с повышением температуры до 35 градусов.



В начале июня режим ЧС из-за засухи также ввели в Татарстане. Такое распоряжение подписывал глава региона Рустам Минниханов. Режим ЧС вводится во всех 43 муниципальных районах республики. Их главам было поручено, в частности, создать рабочие группы и разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.



13 июля НСА сообщал, что опасные для сельского хозяйства события спровоцировали объявление режима ЧС в 12 регионах. Из четырех уже поступили первые сведения о заявленных убытках, их суммарный объем оценивался в 787 млн руб. «По имеющимся предварительным данным, в 12 пострадавших регионах, где отмечены случаи ЧС, находятся 1,5 млн га застрахованных посевов, из них 1,1 млн га застрахованы по мультирисковой программе страхования урожая и почти 400 тыс. га — по программе страхования на случай ЧС, — уточнял Биждов. — Наибольшая площадь сева застрахована на Ставрополье: 717 тыс. га, из которых 546 тыс. га — по мультирисковой программе и 171 тыс. га — по программе ЧС. Также крупный клин застрахован в Татарстане — 508 тыс. га, из которых 152 тыс. по риску ЧС».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

