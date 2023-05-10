Минсельхоз утвердил цены для закупок зерна и сахара в интервенционный фонд

Этот сезон Россия завершит с рекордными переходящими запасами зерна ooo-avg.ru

Минсельхоз утвердил предельные уровни минимальных цен, при достижении которых в сезоне-2023/24 могут провод проводиться закупочные интервенции зерна и сахара. Также агроведомство утвердило максимальные цены для товарных интервенций на этот период. Обе группы цен будут действовать с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го по всем регионам страны. Интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожаев 2022 и 2023 годов и сахара производства 2022-2024 годов.



Закупочная цена на мягкую пшеницу 3-го класса установлена на уровне 17,82 тыс. руб./т (с НДС), на мягкую пшеницу 4-го класса — 16,83 тыс. руб./т. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 12,65 тыс. руб./т, на ячмень — 14,63 тыс. руб./т. Предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу 3-го класса для товарных интервенций утвержден в 19,58 тыс. руб./т, 4-го класса — 18,48 тыс. руб./т. Максимальная цена на рожь не ниже 3-го класса установлена на уровне 13,97 тыс. руб./т, на ячмень — 16,06 тыс. руб./т. Закупочная цена на сахар составляет 43,89 тыс. руб./т, для проведения товарных интервенций — 48,29 тыс. руб./т.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, установленные Минсельхозом цены на зерно «очень привлекательны» на любом базисе, так как они существенно выше текущего уровня. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также говорит, что с точки зрения производителей зерна, учитывая текущую ситуацию, прогнозы по экспортным ценам на начало нового сезона — $240-250/т и пошлину, установленные Минсельхозом закупочные цены весьма привлекательны. Они останутся интересными для аграриев даже в случае, если индикатив пошлины на пшеницу будет пересмотрен с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. «С моей точки зрения, здесь есть логика: устанавливаются интервенционные цены на том уровне, который планируется для изменения индикатива», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Однако вопрос в том, какие объемы зерна планируется закупить и в каких регионах. Так, эксперт сомневается в том, что в интервенционный фонд будет дополнительно закуплено 7 млн т, как обсуждается. Свою позицию он объясняет нехваткой мощностей для хранения зерна интервенционного фонда. Кроме того, одно дело — объявить цены, другое — выделить немалые бюджетные деньги на закупку и хранение зерна. По словам Корбута, под ранее закупленные 3 млн т зерна потребовалось около 6 млрд руб. «Есть ли у Минфина такие свободные деньги и готов ли он их отдать — это большой вопрос», — отмечает Корбут. По мнению Рылько, провести дополнительные закупки зерна в интервенционный фонд можно, так как сформированные на данный момент запасы в 3 млн т — довольно компактный для России объем. «В то же время есть, конечно, и объективные ограничители — федеральный бюджет и мощности хранения на надежных элеваторах не резиновые», — объясняет он, добавляя, что хранение интервенционного зерна затрудняет коммерческие операции элеваторов.



«Есть еще один важный момент, на который мало кто обращает внимание — это цены товарных интервенций. Они значительные. Если я правильно понимаю, то эта цена не включает стоимость отгрузки с элеватора, а в прошлом году в ряде случаев она стоила более 1 тыс. руб. Соответственно, здесь появляется вопрос: будет ли иметь спрос это зерно? Или же оно будет лежать (и дорожать на стоимость хранения, страховки и др.) как в 2008 году, ожидая засухи как в 2010-м, когда его распродали. Этот момент, с моей точки зрения, наиболее сложный», — рассуждает Корбут.



По данным аналитического цена «Русагротранса», на которые ссылается пoле.pф, экспортные цены на российскую пшеницу снова перешли к снижению, хотя поставки активны. Так, цены за тонну российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне снизилась до $255-260/ (FOB). Судя по результатам египетского тендера, цены спроса на новый урожай будут на уровне $245-250/т. Цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах оставались на уровне 13,1-13,3 тыс. руб./т (без НДС). На малой воде цены также без изменений — 12 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 16,7 тыс. руб./т на глубокой воде и 15,6 тыс. руб./т — на малой.



Внутренний рынок пшеницы был малоактивен и не претерпел существенных изменений. Цены на пшеницу 4-го класса (EXW элеватор без НДС) на Юге составляют 11,4-12 тыс. руб./т, в Центре — 9-9,4 тыс. руб./т, в Поволжье (Саратов, Волгоград) — 9,5-10,2 тыс. руб./т. В Сибири после роста под влиянием спроса со стороны Казахстана и Киргизии на поставки по железной дороге, а также возобновления экспортных поставок в Монголию впервые за последние два сезона цены оставались в диапазоне 8,8-10 тыс. руб./т



Снижение внутренних цен на продовольственную пшеницу прекратилось несколько недель назад, а в некоторых регионах Европейской части страны высокопротеиновая пшеница даже дорожает, хотя этот рост и носит ограниченный характер, говорит Рылько. В Сибири продовольственная пшеница также дорожает несколько недель. «Все думали, что цены будут падать, а они продолжают рост, в том числе и потому, что и местные мукомолы так думали и не создавали запасов. Им пришлось возобновить закупки, а финансовое положение агрария неплохое, до начала нового сезона время еще есть, и он не сильно торопится с продажами», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. Также свою роль сыграли активные закупки со стороны Казахстана, добавил он. Западная Сибирь сейчас — единственный мегарегион в России, где запасы не на рекордных уровнях, отметил эксперт. При этом никаких признаков роста цен на фуражное зерно в ИКАР пока не видят.



По словам Корбута, сейчас внутренние цены на зерно продолжают снижаться, хоть и не так быстро. При этом некоторый рост наблюдается на Юге страны за счет экспортной активности, а чем дальше от портов, тем цены и доходы аграриев ниже. Но запасы зерна колоссальные, из-за чего речи о высоких ценах и не идет, подчеркивает эксперт. «Если пошлина не будет отменена, чтобы экспортировать зерно по текущей рыночной цене, ожидать радикального улучшения ситуации я бы не стал. Мы войдем в новый сезон с рекордными переходящими запасами. По разным оценкам, они составят 26-33 млн т, но я полагаю, что истина посередине — 27,5-28 млн т», — заключил Корбут.



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