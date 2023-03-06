Минсельхоз предложил цены для проведения зерновых интервенций в новом сезоне

В 2022 году в интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн тонн зерна ztkt.ru

Минсельхоз опубликовал проект приказа, который устанавливает предельные цены на зерно, при которых могут проводиться закупочные и товарные интервенции в сезоне-2023/24. Проект документа размещен на портале нормативных правовых актов. Уровни цен согласованы с ФАС.



Закупочную цену на мягкую пшеницу 3-го класса предлагается установить на уровне 17,82 тыс. руб., на мягкую пшеницу 4-го класса — 16,83 тыс. руб. за тонну. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 12,65 тыс. руб. для всех регионов, на ячмень — 14,63 тыс. руб. за тонну.



Предлагаемый предельный уровень максимальных цен на пшеницу 3-го класса для товарных интервенций — 19,58 тыс. руб., 4-го класса — 18,48 тыс. руб. за тонну. Максимальную цену на рожь не ниже 3-го класса агроведомство предлагает установить на уровне 13,97 тыс. руб., на ячмень — 16,06 тыс. руб. за тонну.



В текущем сезоне установленные закупочные цены были ниже: 15,84 тыс. руб. за тонну пшеницы 3-го класса, 15,07 тыс. руб. — 4-го класса, 11,11 тыс. руб. за тонну ржи не ниже 3-го класса, 12,98 тыс. руб. — за тонну ячменя. В 2022 году в интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн т зерна на 47 млрд руб.



В начале февраля на встрече с членами ассоциации «Народный фермер» первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что в 2023 году Минсельхоз не планирует проводить закупочные зерновые интервенции. Она объясняла, что закупленного объема достаточно для обеспечения трехмесячных потребностей в продовольственном зерне. Однако сейчас, как сообщает РИА «Новости», министерство прорабатывает возможность проведения дополнительных закупок зерна в интервенционный фонд после соответствующего запроса Торгово-промышленной палаты (ТПП).



Председатель Комитета ТПП по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев сказал агентству, что дополнительная закупка зерна очень нужна, потому что сельхозпроизводителям необходимы деньги на весенние полевые работы. «Было бы очень вовремя и правильно закупить в ближайшее время хотя бы еще 3-5 млн т зерна в интервенционный фонд — для того, чтобы сельхозпроизводители могли получить деньги на покупку ГСМ, удобрений, запчастей — то есть того, что необходимо для весенних полевых работ», — пояснил Чекмарев. При этом, по его мнению, закупить нужно даже больше — порядка 10-15 млн т зерна.



Механизм зерновых интервенций действует с 2001 года. При снижении цен на зерно государство закупает его, убирая излишки с рынка и сдерживая цены от чрезмерного падения. При резком росте стоимости зерна принимается решение о товарных интервенциях и продаже зерна из фонда, за счет увеличения предложения цена стабилизируется.



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