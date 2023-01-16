«СовЭкон»: переходящие запасы пшеницы в этом сезоне будут рекордными

Переходящие запасы негативно влияют на цены, а исправить ситуацию мог бы активный экспорт Д. Абрамов

По итогам сезона-2022/23 переходящие запасы пшеницы в России могут вырасти до рекордных 16,2 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитического центра «СовЭкон». Еще 2,9 млн т хранится в интервенционном фонде. Рекордные запасы могут оказать давление на внутренний рынок во второй половине первого квартала 2023 года. По итогам прошлого сельхозгода запасы были на уровне 6,7 млн т, а в среднем за пять лет — 9,3 млн т, сравнили аналитики.



Запасы пшеницы в этом сезоне росли на фоне рекордного урожая. По предварительной оценке Росстата, в 2022 году было собрано 102,7 млн т пшеницы. При этом, по данным «СовЭкона», темпы экспорта в первой половине сезона не соответствовали рекордному урожаю: с июля по декабрь было вывезено 22,8 млн т пшеницы против 24,8 млн т за тот же период годом ранее. Аналитики центра считают, что в 2023 году внутренний рынок пшеницы может оказаться перенасыщен. «Возможно, начало 2023 года может быть окном для реализации части запасов по привлекательным ценам. В целом мы рекомендуем фермерам при любых скачках цен продавать часть запасов», — отмечает «СовЭкон» (цитата по ТАСС).



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает переходящие запасы пшеницы более чем в 17 млн т при экспорте на уровне 44 млн т. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит, что, с одной стороны, такие объемы негативно влияют на цены и доходы растениеводов, но с другой — это определенная подушка безопасности под вероятные проблемы следующего сельхозгода. «А они могут быть. Во-первых, есть тревожные ожидания определенного спада на мировом рынке. Они связаны с Украиной, где точно будет снижение производства. Мы ожидаем резкого роста затрат в Европе и США, а высокий урожай там отнюдь не гарантирован. Также есть определенные опасения и по России», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, аграрии сейчас продают зерно, как только появляется возможность сбыть его по текущим рыночным ценам. «Проблема, на мой взгляд, в ликвидности на рынке: она, конечно, недостаточная для таких запасов», — добавил он.​



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что переходящие запасы пшеницы могут быть и больше обозначенных «СовЭконом» 16,2 млн т. «Но что будет по факту — сказать сложно, потому что это вопрос сохранности зерна. Его часть хранится в не очень приспособленных хранилищах, и длительное хранение может негативно отразиться на качестве», — обращает внимание он. Огромные переходящие запасы будут крайне негативно влиять на рынок, так как из-за них цены искусственно держатся на низком уровне, говорит Корбут. «Соответственно, мы получаем отсутствие стимулов к производству и отсутствие денег на него, потому что цена низкая, доходы — низкие, а с реализацией могут быть сложности», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его словам, отсутствие денег — это долгосрочная проблема, так как она ведет к существенному снижению вложений в бизнес и падению инвестиционной привлекательности отрасли.



Позитивным фактором таких значительных переходящих запасов может быть только отчет о том, что зерна в России очень много и его дефицита не будет. «Но это позитив на коротком плече, который не будет воспринят сельхозпроизводителями», — добавляет Корбут. По его словам, аграрии уже не надеются на более или менее существенный рост цен на зерно: курс валют меняется, а закупочные цены фактически стагнируют. «Также мы имеем классический рынок покупателя, а их активность невелика. Ситуацию мог бы исправить очень масштабный экспорт, но я его перспектив не вижу. Хотя в январе он будет необычайно высоким для этого месяца, но это не решит проблем огромного урожая», — заключил Корбут.



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