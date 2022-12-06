ИКАР: Россия может «утонуть» в зерне

Большие переходящие запасы дают нашей стране хороший запас прочности www.vistaport.ru

По прогнозам Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР), урожай зерновых в нашей стране в этом году составит 153 млн т в чистом весе, из которых 101,5 млн т придется на пшеницу. Также ожидается рекордный урожай подсолнечника, рапса, сои. Об этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал в ходе ХIV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию».



При этом экспорт продукции растениеводства сталкивается с серьезными проблемами. «Против экспорта нашего зерна, который в последние годы стал главным двигателем российского зернового рынка и влияет на цены внутри страны, играет много факторов», — подчеркнул Рылько. Во-первых, рубль находится на очень высоком уровне, что для экспорта является крайне негативным. Кроме того, международные судовладельцы не очень хотят работать с российскими экспортерами. «Конечно, на фоне того, что в мире есть серьезный дефицит зерна, постепенно нежелание международных перевозчиков работать с Россией сходит на нет, но первые 3,5 месяца сезона-2022/23 вывоз зерна был очень небольшим», — напомнил Рылько.



С учетом существенно подорожавшей логистики внутри страны, а также возросших затрат на продукцию растениеводства, экспортные цены находятся на невыгодных уровнях для растениеводов, зато они комфортны для отечественных животноводов — фактически на уровне 2017-го. Именно с их стороны ИКАР ожидает существенного увеличения спроса в этом сезоне.



В целом, внутреннее потребление зерна по итогам текущего сельхозгода вырастет примерно на 1 млн т, однако огромные излишки зерна, по данным ИКАР, есть во всех зернопроизводящих регионах. И есть большая вероятность, что к концу сезона наша страна подойдет с рекордно высокими запасами.



Для того, чтобы к июлю следующего года растениеводы чувствовали себя комфортно, необходимо вывезти 65 млн т зерна, включая 51 млн т пшеницы, однако, по словам Рылько, такой уровень экспорта очень маловероятен. «По нашим очень оптимистичным оценкам, к концу текущего сезона из страны будет вывезено порядка 44 млн т пшеницы и 53,5 млн т всего зерна, и мы останемся с грандиозными запасами, которые составят 17,7 млн т по пшенице и 25,5 млн т по всему зерну. Такого в России еще не было», — подчеркнул глава ИКАР.



С другой стороны, большие переходящие запасы дают нашей стране хороший запас прочности — с их учетом, в следующем году урожая зерна на уровне 126 млн т будет достаточно, чтобы полностью обеспечить экспортные потребности и выполнить экспортные обязательства, рассуждает Рылько. Впрочем, итоговые запасы могут оказаться и меньше, поскольку нет гарантий сохранности урожая: никогда прежде российским аграриям не приходилось хранить одновременно такие рекордные объемы зерна и масличных, обратил внимание Рылько.



Что касается нового сезона, то в мире наблюдается не очень хорошая ситуация с озимыми: в США есть признаки засухи, в Украине площади под озимой пшеницей значительно снизились — с 6,9 млн га до 3,8 млн га. А вот в России, подчеркнул эксперт, состояние озимых очень хорошее, за исключением Центра, где произошел недосев из-за погоды.



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