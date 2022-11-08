Правительство рекомендовало регионам не снижать площадь сева зерновых в 2023 году

В 2022 году общая посевная площадь составила 80 млн гектаров Kuhn

Правительство России рекомендовало регионам принять меры для обеспечения в 2023 году посевных площадей основных сельхозкультур на уровне не ниже 2022 года, а также для достижения прогнозного плана посевных площадей под урожай 2023 года. Также кабмин поручил координировать работу региональных штабов по обеспечению аграриев материальными и финансовыми ресурсами, а также семенами под урожай 2023 года. Кроме того, необходимо принять меры по своевременному и полному доведению до сельхозпроизводителей средств господдержки.



Председатель комитета по развитию АПК Торгово-промышленной палаты (ТПП) Петр Чекмарев ранее говорил, что в валовом сборе зерна от 42% до 50% составляют озимые, и на следующий год за счет снижения их посевов Россия может недобрать 3-5 млн т зерна. На прошлой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства сообщал, что в 2022 году общая посевная площадь составила 80 млн га. «По предварительным данным, в 2023 году она еще увеличится, в том числе за счет мероприятий госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации», — говорил Патрушев.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что аграрии будут ориентироваться не на рекомендации, а на реальные возможности и доходы, которые можно получить. «Основные сельхозкультуры — это зерновые и масличные, ими занято 80% посевных площадей. К сожалению, именно они находятся под ограничительными мерами, цены на них резко упали, а вместе с ними снизилась и маржинальность. На этом фоне вопрос изменения структуры посевных площадей, а, возможно, и сокращения под определенными культурами, очевиден», — считает он.



Цены на зерно являются основным фактором при составлении структуры посевных площадей, продолжает Корбут. Низкие доходы приводят к проблемам с обновлением техники. «При том урожае, который у нас собрали в этом году, износ техники резко увеличился, а возможности ее восстановления или закупки новой сильно ограничены. Аналогичная история при приобретении удобрений, качественных семян и прочего. Именно доходы являются единственным стимулом для производства», — подчеркнул Корбут.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что площади под озимыми предприятие сократило на 40%. Такое решение пришлось принять из-за невыгодной экономики и погодных условий. На этих площадях весной планируется посеять сахарную свеклу, подсолнечник, зерновую кукурузу и сою. По его словам, яровой сев зерновых будет сокращен до минимума по тем же причинам. «Не видим смысла выращивать то, что не приносит доход», — добавил руководитель.



Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский говорит, что все планы по посевам на 2023 год сохранены — сокращения площадей под яровыми и озимыми не предвидится. По его словам, сев сейчас значительно подорожал, в первую очередь, из-за высокой стоимости удобрений. Например, затраты на сев рапса на 40% выше прошлогодних. Это связано с увеличением стоимости аммофоса. По предварительным расчетам, удорожание по севу озимой пшеницы и ячменя также может составить 40%. «Затраты на будущий урожай выше доходов текущего года. Это главная проблема. Реализация зерна сложная. Цены крайне низкие. Мы вынуждены по ним продавать, чтобы выполнять свою программу», — заключил Оробинский.



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