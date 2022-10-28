Сбор зерна в России приблизился к 150 млн тонн

Уборка кукурузы пока отстает от темпов прошлого года elsoar.com

По данным Минсельхоза на 27 октября, сбор зерна в России составил 149,7 млн т в бункерном весе, что на 30,7 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Зерновые и зернобобовые обмолочены с 44,9 млн га (44,1 млн га в 2021 году), средняя урожайность составила 33,4 ц/га (27 ц/га). В том числе сбор пшеницы составил 104,6 млн т (77,8 млн т) при урожайности 35,9 ц/га (28,1 ц/га). Посевы обмолочены с 29,1 млн га (27,7 млн га). Ячмень убран с 7,9 млн га (7,8 млн га), собрано 24,3 млн т (18,7 млн т) при урожайности 30,9 ц/га (23,9 ц/га).



Уборка кукурузы пока отстает от темпов прошлого года. Посевы обмолочены с 1,1 млн га (1,9 млн га), собрано 5,9 млн т (10 млн т). Но урожайность в этом году выше — 55,5 ц/га против 53,2 ц/га годом ранее. Ниже показатели и по рису: его посевы обмолочены со 125,8 тыс. га (151,8 тыс. га), получено 753 тыс. т (1 млн т) при урожайности 59,9 ц/га (65,9 ц/га).



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что основная часть уборки зерновых проходила в благоприятных погодных условиях. «Это сейчас, особенно в Черноземье и Поволжье, где добирают зерно, идут дожди», — добавляет он. По словам Корбута, с завершением уборки кукурузы, скорее всего, проблем не будет: ее сбор часто откладывают до заморозков, и это не критично.



Директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина говорит, что с уборкой оставшихся площадей в части регионов есть проблемы, связанные с дождями. «Особенно сложно с уборкой кукурузы», — отмечает она.



«Проблемы есть в любом случае: они заключаются в недостаточных мощностях и хранения, и систем подработки и сушки зерна, — продолжает Корбут. — Тем более, сейчас у нас все не дешевеет, кроме самого зерна, а дополнительные затраты при низких ценах являются серьезными проблемами. Я так понимаю, что у сельхозпроизводителей есть желание сохранить зерно, но целесообразно ли это экономически или просто нужно его быстро продать даже с высокой влажностью?». По его словам, подсолнечник, скорее всего, собрать удастся, но значительная его часть будет невысокого качества. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько также говорит, что все крайне напряженно. «Рекордно поздняя уборка. Высокие риски весенней уборки больших площадей и потери количества и качества», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!

