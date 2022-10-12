Союз экспортеров зерна предложил компромиссный размер экспортной квоты

Союз объясняет свою позицию тем, что лишняя суматоха со сменой правил, скорее, дезориентирует, чем помогает​ Pixabay

Союз экспортеров зерна предложил компромиссный вариант объема экспортной квоты на вторую половину этого сельхозгода: 25 млн т без разделения по агрокультурам, говорится в официальном Telegram-канале союза. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что сейчас рассматривается возможность отмены экспортной квоты на зерно, которая вводится во второй половине сельхозгода. По ее словам, нужды в количественных ограничениях нет из-за высокого урожая.



«Квота вводилась как системная мера регулирования экспорта зерна, поэтому, наверное, отменять ее из-за обстоятельств конкретного сезона нет смысла», — считает союз. В его сообщении также уточняется, что лишняя суматоха со сменой правил, скорее, дезориентирует, чем помогает, так как экспортеры уже приняли правила игры государства.



Экспортная квота вводится ежегодно с 15 февраля по 30 июня, она рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу — наибольшие доли получают крупнейшие экспортеры. По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в 2022 году ожидается на уровне около 150 млн т, в том числе 100 млн т пшеницы. Экспортный потенциал составляет 50-60 млн т зерна.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, можно выбирать из двух вариантов: временная отмена квоты на сезон-2022/23, либо же стоит ввести максимально комфортную квоту, которая не сдерживала бы экспорт во второй половине сезона, так как нужно вывезти как можно больше зерна с учетом экспортного потенциала более чем в 60 млн т (по оценке ИКАР).



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тоже говорит, что экспортный потенциал в этом сезоне оценивается в 60 млн т зерна, а до даты введения квоты, если такое решение будет принято, Россия в лучшем случае сможет отгрузить 25 млн т. Так что, продолжает он, минимальный объем квоты должен составлять 30 млн т. «Это то же самое, что и отсутствие квоты, — говорит Корбут. — А отказ от разбивки по культурам — это совсем другие риски: например, кукуруза сейчас в хорошей цене, и тогда может быть ее перевывоз, если квота сохранится».



По словам Корбута, исторический принцип распределения квоты удобен, так как крупнейшие экспортеры получат большую часть, но сейчас принципиальным моментом является создание условий для максимального расширения количества экспортеров для более активного выхода на рынки других стран. «А сохранение квоты с историческим принципом — это, де-факто, сохранение определенной монополизации», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко уверен, что вводить квоту в этом сезоне не нужно. «Пошлина — это плохо, квота — тоже плохо. Зачем предлагать такие варианты, когда есть вероятность того, что этот механизм вообще отменят?», — рассуждает Петриченко. По его словам, если действие квоты начнется с 15 февраля 2023 года (как это бывало в прошлые сезоны), то объем в 25 млн т — это мало, так как за сезон нужно вывезти 60 млн т зерна, и к тому сроку Россия в лучшем случае экспортирует 30 млн т. Выходит, продолжает эксперт, что квота должна быть не менее 30 млн т. «Хотя зачем обсуждать размер ограничений, если их могут снять?», — заключает он.



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