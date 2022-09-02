В России отмечается рекордная урожайность пшеницы, ячменя и рапса

Сейчас условия для уборочной кампании относительно благоприятные М. Стулов

Сейчас в России наблюдается рекордная урожайность пшеницы и ячменя — двух ключевых колосовых культур, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Темп уборочной кампании на европейской территории России ранее отставал от прошлогоднего, но затем работы удалось ускорить, хотя в Поволжье задержка все еще сохраняется из-за позднего старта уборки, отмечает Рылько.



«Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза пишет, что к 1 сентября в России намолочено 86,9 млн т пшеницы, что на 20,9 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Она убрана с 21,8 млн га (22 млн га), урожайность составила 39,9 ц/га (30 ц/га). Ячмень обмолочен с 6,5 млн га (6,7 млн га), собрано 20,8 млн т (16,4 млн т) при урожайности 31,8 ц/га (24,6 ц/га). Кукуруза на зерно убрана с 4,5 тыс. га (27,7 тыс. га), намолочено 23,2 тыс. т (122,9 тыс. т), урожайность составила 51,1 ц/га (44,3 ц/га). Всего зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 32,5 млн га (33,3 млн га), собрано 117,9 млн т (90,9 млн т) при средней урожайности 36,2 ц/га (27,3 ц/га).



Также к 1 сентября аграрии собрали подсолнечник с 76,2 тыс. га (185,9 тыс. га год назад), намолочено 175,2 тыс. т (268 тыс. т) при урожайности 23 ц/га (14,4 ц/га). Рапс обмолочен с 833,9 тыс. га (648 тыс. га), собрано 2,1 млн т (1,3 млн т), урожайность составила 25,3 ц/га (19,9 ц/га). Соя убрана с 24 тыс. га (51,9 тыс. га), намолочено 50,2 тыс. т (82 тыс. т) при урожайности 20,9 ц/га (15,8 ц/га).



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что увеличение посевных площадей под масличными и отличная погода в большинстве регионов России способствуют получению нового рекордного урожая всех культур. По прогнозу союза, валовой сбор подсолнечника превысит 16 млн т (15,7 млн т годом ранее), сои — более 5 млн т (4,3 млн т). Сбор рапса может составить не менее 3,5 млн т, масличного льна — около 1,5 млн т (2,57 млн т и 790 тыс. т соответственно годом ранее). Общий урожай масличных превысит 26 млн т, что минимум на 12% больше прошлогоднего результата.



По словам Рылько, на европейской части России отмечается рекордная урожайность рапса, согласно опросам на местах, темпы его сбора примерно соответствуют прошлогодним. Оценивать темпы уборки подсолнечника и сои пока рано — она только началась, однако урожайность, скорее всего, окажется чуть ниже прошлогодней, поскольку условия вегетации отклонялись от оптимальных. «С подсолнечником одна из проблем в следующем: в Поволжье состоялся очень серьезный и поздний, можно сказать, дополнительный сев. Вегетация там сейчас может столкнуться с погодной аномалией, которую мы наблюдаем на европейской территории России, и это может отразиться на ходе уборки», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Сейчас условия для уборочной кампании относительно благоприятные, но осень может быть непредсказуема и принести любые изменения, обращает внимание вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Однако уже сейчас можно говорить о том, что в ряде регионов Поволжья прослеживается тенденция к засухе. Соответственно, вопрос озимого сева становится для них достаточно сложным и актуальным. Но в первую очередь он сложен из-за того, что адекватной цены на зерно и масличные нет», — сказал «Агроинвестору» Корбут. По его словам, из-за слабых поступлений средств возникает два вопроса: достаточно ли будет финансовых ресурсов для того, чтобы провести полевые работы, и стоит ли вести активный озимый сев. К 1 сентября озимые были посеяны на 2,5 млн га, в прошлом году к этому времени они занимали на 400 тыс. га больше.



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