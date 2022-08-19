Отраслевые аналитики не ждут активизации экспорта подсолнечника

Урожай подсолнечника в этом году может обновить рекорд Pixabay

Минсельхоз сообщил, что не рассматривает продление запрета на вывоз подсолнечника после 31 августа: экспортной пошлины, которая ранее была продлена до 31 августа 2023 года, будет достаточно для регулирования рынка. Ставка пошлины составляет 50%, но не менее $320 за тонну. По сути, это запретительный уровень, поэтому отраслевые аналитики не ждут увеличения экспорта подсолнечника, пишет «Интерфакс».



Масложировой союз не видит повода продлевать запрет на вывоз подсолнечника: ожидаемого рекордного урожая и значительных переходящих остатков маслосемян в уходящем сезоне, а также действия экспортной пошлины будет достаточно, чтобы обеспечить отечественных переработчиков сырьем.



По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в чистом весе в этом году может составить 16,7-16,8 млн т (15,7 млн т в прошлом году), сои — 5,5-5,6 млн т (4,76 млн т), рапса — 4 млн т (2,8 млн т), также может быть собрано около 2 млн т масличного льна. Валовой сбор основных масличных в 2022 году может достигнуть рекордных 26 млн т против предыдущего максимума 23,3 млн т в 2021-м, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса», ранее писал «Агроинвестор». Аналитики прогнозируют, что урожай подсолнечника составит 16,7 млн т, что может стать абсолютным рекордом, сои — 5,3 млн т, рапса — 3,96 млн т.



Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко, на которого ссылается «Интерфакс», считает, что экспорт подсолнечника в нынешней рыночной ситуации необходим, учитывая ожидаемый высокий урожай и то, что переходящие остатки агрокультры оцениваются в 1,5 млн т — «это огромная недопереработка». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько предупреждает, что нужно быть готовыми к тому, что на внутреннем рынке может сложиться серьезная ситуация с переизбытком сырья.



«По всем средним оценкам валовой сбор масличных может составить 26,4 млн т, в том числе подсолнечника — в районе 17 млн т, — цитирует агентство вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута. — К тому же огромные переходящие запасы. То есть ресурсы столь велики, то может возникнуть вопрос, что с ними делать».



Согласно прогнозу Минсельхоза США, в этом году производство подсолнечника в России может составить 17 млн т без учета Крыма. В августе аналитики ведомства пересмотрели потенциал валового сбора, повысив его на 1,5 млн т. При этом ведомство считает, что российские производители в сезоне-2022/23 смогут экспортировать 800 тыс. т подсолнечника, тогда как вывоз по итогам 2021/22 оценивается в 275 тыс. т.



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