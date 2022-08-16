Внутренние цены на подсолнечник и масло выросли

Говорить об устойчивой тенденции к росту цен пока нельзя Flickr.com

Внутренние цены на подсолнечник и масло растут на фоне увеличения экспортных цен. Так, на минувшей неделе подсолнечник подорожал на 500 руб. до 25,7 тыс. руб./т (средняя цена по европейской части России, без НДС), подсолнечное масло — на 600 руб. до 73,67 тыс. руб./т (без НДС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». По мнению аналитиков, поддержку рынку оказали растущие экспортные цены на масло, и это первое повышение цен за последние два месяца. Цена подсолнечного масла в портах Азовского моря выросла на $40 до $1,43 тыс. за тонну благодаря повышению цен на соевое и пальмовое масла, а также на сырую нефть.



Однако ожидать дальнейшего роста цен на подсолнечник сложно из-за низкого спроса и высокой экспортной пошлины на подсолнечное масло, которая в текущем месяце составляет 15987 руб./т по сравнению с 8615 тыс. руб./т в июле. В сентябре пошлина может снизиться до 8,7 тыс. руб./т при условии, что средний курс составит 60 руб. за доллар, прогнозирует «СовЭкон». «Вероятно, экспортеры предпочтут ждать низких пошлин, пренебрегая экспортом в августе <...>. Спрос на подсолнечник на внутреннем рынке низкий, так как многие маслозаводы переходят к переработке рапса нового урожая», — считают аналитики центра.



Рост внутренних цен на подсолнечник и масло нельзя назвать тенденцией — это, скорее, сиюминутная реакция, полагает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, в дальнейшем цены будут зависеть от украинского экспорта масла и урожая в России. «Но и в мире ожидается очень высокий урожай всех масличных, что будет оказывать давление на цены. Также на них будет влиять цена на нефть», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко пока не видит значительных изменений цен — они стабильны, а спрос на семечку со стороны переработчиков по-прежнему вялый, говорит эксперт. Корбут думает, что они ждут нового урожая и возможного снижения цен на сырье.



Валовой сбор основных масличных в России в 2022 году может достигнуть рекордных 26 млн т против предыдущего максимума в 2021-м в 23,3 млн т, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса», на который ссылается портал поле.рф. Аналитики «Русагротранса» прогнозируют, что сбор подсолнечника составит 16,7 млн т (15,6 млн н в 2021 году), что может стать абсолютным рекордом. Урожай сои может достигнуть 5,3 млн т (4,8 млн т) за счет роста потенциальной урожайности в основных регионах-производителях и расширения посевных площадей. Сбор рапса ожидается на уровне 3,96 млн т (2,78 млн т).



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