Минсельхоз предложил сделать пошлину на экспорт сои постоянной

Предлагаемые меры направлены на поддержание продовольственной безопасности внутреннего рынка flickr.com

Минсельхоз предлагает сделать экспортную пошлину на сою постоянной, на рапс — продлить на один год. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Действие ранее введенных ограничений заканчивается 31 августа. Сейчас пошлина на рапс составляет 30%, но не менее 165 евро/т, на сою — 20%, но не менее $100/т. Предлагаемые меры принимаются для обеспечения загрузки сырьем отечественных предприятий, перерабатывающих масличные культуры. Это позволит сохранить продовольственную безопасность внутреннего рынка, говорится в пояснительной записке к документу.



Между тем, аналитики ранее прогнозировали, что в этом году сбор масличных будет рекордным. Так, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор подсолнечника составит 16 млн т или больше против 15,5 млн т годом ранее. Урожай сои может увеличиться с 4,76 млн до 5,4 млн т, рапса — с 2,8 млн до 3,6 млн т, масличного льна — с 1,3 млн до 1,5 млн т. Общее производство масличных оценивается в 26,89 млн т против 24,84 млн т годом ранее.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что предлагаемые изменения на рынке вряд ли отразятся — это просто продление действующих ограничений. «Но некоторые производители ждали, что этого не произойдет, и пошлина будет снята или уменьшена», — сказал он «Агроинвестору». Петриченко отрицательно относится к идее продления ограничений, так как в России в этом году огромные переходящие запасы подсолнечника и значительные непереработанные объемы рапса.



Продлевать действие экспортных пошлин не стоит, так как эта инициатива не имеет даже косвенного отношения к продовольственной безопасности: продукты переработки сои и рапса на внутреннем рынке почти не используются и в большинстве своем идут на экспорт, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Это вопрос не продовольственной безопасности, а экономических интересов вполне конкретных частных маслоперерабатывающих предприятий. Я так понимаю, у них есть большое желание создать монопольную систему, в рамках которой будет минимальная конкуренция», — прокомментировал он «Агроинвестору». Это приведет к потерям сельхозпроизводителей за счет того, что они недополучат рыночную цену, которая уйдет в доход частных переработчиков-экспортеров, что снижает стимулы к производству, считает Корбут. Также это может привести к технологическому откату и стагнации производства.



В то же время руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев уверен, что пошлина на экспорт сои и рапса уже доказала свою эффективность. Так, в этом сезоне экспорт рапса снизился в 1,5 раза, а сои — вдвое, если сравнивать с сезоном-2020/21, хотя урожай этих масличных был больше. «Для рынка долгосрочные государственные меры защиты от вывоза масличного сырья означают, что переработчики гарантировано будут обеспечены сырьем на внутреннем рынке, а значит, их долгосрочные инвестиции в переработку сои и рапса надежно защищены, — говорит он. — Мы сможем увеличить показатель переработки этих видов масличных, так как предприятия нашей отрасли в состоянии переработать весь объем выращенного сырья с учетом планов по наращиванию его производства».



Сохранение пошлин на постоянной основе также позволит расконсервировать существующие мощности переработки, что особенно актуально для Дальнего Востока, завершить реализацию замороженных проектов и дать импульс к запуску новых мощностей, считает Мальцев. Он напоминает, что для экономики значительно выгоднее продавать продукты переработки, на мировом рынке спрос на них не падает, и это принесет дополнительные поступления в бюджет страны и обеспечит рабочие места в регионах.



Между тем, цены на масличные и продукты их переработки в июле продолжили снижение из-за перевода пошлин на подсолнечное масло и шрот в рубли, высокого уровня запасов маслосемян перед окончанием сезона-2021/22 и прогнозируемого рекордного урожая, пишет информационно-аналитическое агентство OleoScope. Так, в большинстве регионов фиксируется нисходящий тренд на подсолнечник: в ЦФО в среднем в июле он стоил 29 тыс. руб./т (с НДС), месяцем ранее — 33,2 тыс. руб./т. В Приволжском и Южном федеральных округах также продолжается снижение — до 30,4 тыс. руб. и 28,4 тыс. руб. (средняя цена за июль, с НДС) против 33,5 тыс. руб. и 32,6 тыс. руб. за тонну соответственно.



Мальцев также говорит, что в большинстве регионов России наблюдается нисходящий ценовой тренд на подсолнечник и продукты его переработки. В среднем оптовые цены на маслосемена в июле снизились по отношению к июню на 12%, опустившись, как и прогнозировал Масложировой союз, ниже 30 тыс. руб./т (с НДС). Средняя стоимость подсолнечного масла в июле фиксировалась на уровне 75-77 тыс. руб. за тонну. По его словам, к концу сезона влияние на цены оказывают большие переходящие остатки подсолнечника на фоне ожидания нового рекордного урожая масличных в этом году. Наблюдается и снижение спроса на сырье со стороны маслозаводов, лишь некоторые продолжают закупать его небольшими партиями.



На рынке соевых бобов также сохраняется тенденция на снижение. Аналитики OleoScope считают, что дальнейшая ситуация с ценообразованием будет в большей степени зависеть от запуска новых мощностей по переработке от групп «Содружество» и «Черкизово», а также от активности в закупках сырья МЭЗами при высоких запасах. По информации OleoScope, в июле в ЮФО и ЦФО переработчики покупали сою в среднем по 34,6 тыс. руб./т и 36 тыс. руб./т с НДС против соответственно 42,3 тыс. руб./т и 41,6 тыс. руб./т в июне. На Дальнем Востоке цены снизились с 36,9 тыс. руб. до 33,1 тыс. руб. за тонну.



Продолжает стремительно дешеветь и рапс. По информации портала, в европейской части страны средняя стоимость в июле опустилась с 31,2 тыс. руб. до 28,2 тыс. руб. (с НДС) ха тонну. В Сибири наблюдалось снижение цен в диапазоне до 15% за тонну сырья — до 33,2 тыс. руб.



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