Правительство увеличило экспортные квоты на подсолнечное масло и жмых

Эксперты сомневаются в том, что и прежний объем квоты удастся выбрать Е. Егоров

Правительство установило дополнительные квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха. Согласно постановлению, квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. т (ранее допустимый объем составлял 1,5 млн т), жмыха — на 150 тыс. т (0,7 млн т). «Решение принято с учетом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка. Оно позволит поддержать производителей, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж», — говорится в сообщении на сайте правительства. Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно.



Рост экспортной квоты на масло и жмых позволит увеличить вклад в глобальную продовольственную безопасность, а производители смогут получить дополнительные доходы, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства. По ее словам, Минсельхоз гибко адаптирует инструменты регулирования, исходя из потребностей и возможностей внутреннего рынка. Сейчас обеспеченность России подсолнечным маслом и жмыхом находится на очень высоком уровне, что позволяет расширить экспортное окно для отечественных компаний.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что, скорее всего, и прежний объем квоты на вывоз подсолнечного масла в 1,5 млн т вряд ли будет выбран из-за низкого темпа экспорта. «На мой взгляд, это решение носит довольно номинальный характер», — добавляет он. По словам Рылько, экспортные цены на подсолнечное масло, как и на все масла, в последнее время активно снижались и сейчас составляют порядка $1,310 тыс./т. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также считает, что выбрать квоту и в размере 1,5 млн т вряд ли удастся, так как с даты ее введения, 15 апреля, на экспорт ушло только около 500 тыс. т масла, так что новое увеличение ничего не значит.



«В июне был сильный провал из-за высокой пошлины в размере $525 (в мае — $372,2) и не самой лучшей цены — она упала с $1,9 тыс./т в начале месяца до $1,65 тыс./т в конце. Тогда, по имеющимся данным, вывоз масла составил всего 76 тыс. т. — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. — Я сомневаюсь, что за оставшееся время действия квоты удастся экспортировать 1 млн т масла». Увеличению объемов поставок, по словам эксперта, мешают снижающиеся цены и вероятный рост пошлины в августе, хотя в июле она упала до 8615 руб./т. «Квота — это ущербный и контрпродуктивный механизм для рынка», — считает Петриченко.



По его словам, исходя из июньских оценок, ввиду ограниченного пошлинами и квотами экспорта масла, переходящие остатки подсолнечника в России могли бы составить 1,2 млн т — это «очень-очень много». Сейчас из-за падения вывоза эксперт планирует пересчитать запасы, скорректировав показатель в сторону повышения, так как уменьшится переработка. «Увы, меры по увеличению квоты и снижению пошлины запоздали и уже не помогают производственному процессу», — сожалеет Петриченко. Экспортные цены на подсолнечное масло на прошлой неделе составляли $1,540 тыс./т, сейчас — на $1,440 тыс./т и вероятно дальнейшее снижение, добавляет он.​



Объемы экспорта подсолнечного масла за последние четыре месяца составили более 990 тыс. т, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а вот объемы экспорта шрота за этот время, наоборот, выросли на 20% и составили 637 тыс. т, говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. Сильно возросшие весной экспортные цены на подсолнечное масло с июня начали снижаться и сейчас в среднем составляют около $1,8 тыс./т. Начиная с января экспортные цены на шрот продолжают повышаться в среднем на $5-10/т каждый месяц, сравнивает он. «Что касается внутренних цен на эту продукцию, то они надежно защищены экспортной пошлиной и в последние месяцы демонстрируют значительное снижение. Так, по данным ИКАР, стоимость тонны подсолнечного масла опустилась до 81,5 тыс. руб. а шрота — до 11,5 тыс. руб. Предстоящий рекордный урожай и значительные переходящие остатки сырья также будут способствовать сохранению внутренних цен на нынешнем уровне», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев.



В то же время, как пишет ТАСС, представители бизнеса поддержали решение правительства. Так, гендиректор агрокорпорации «Био-тон» Ирина Логачева считает, что повышение экспортных квот поддержит сельхозпроизводителей, некоторые из которых заканчивают сезон с высокими переходящими остатками подсолнечника. По ее мнению, новые квоты создадут дополнительный спрос со стороны переработчиков и позволят реализовать остатки старого урожая до уборки нового. Коммерческий директор ГК «Юг Руси» Илья Ильюшин говорит, что благодаря принятому решению, отечественные маслозаводы получили возможность максимально загрузить свои мощности вплоть до нового урожая. По его словам, ранее большая часть предприятий была вынуждена останавливаться из-за нехватки сырья уже в мае-июне.



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