Правительство перевело в рубли экспортные пошлины на зерно и масло

Минсельхоз рассчитывает, что принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК flickr.com

Формулы расчета вывозных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и шрот скорректированы, теперь ставки будут рассчитываться в рублях. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале нормативных правовых актов. Ранее решение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России. Кроме того, пошлины на экспорт подсолнечного масла, шрота и подсолнечника продлены по 31 августа 2023 года.



Ранее при расчете пошлин базовые цены были указаны в долларах, теперь они будут рассчитываться в рублях. Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 82500 руб. за тонну (вместо $1 тыс. ранее), на шрот — 13875 руб. за тонну ($185), на пшеницу и меслин — 15000 руб. за тонну ($200), на ячмень и кукурузу — 13875 руб. за тонну ($185).



Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин на зерновые вводится показатель среднеарифметического курса доллара США по отношению рублю, устанавливаемого Центробанком за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки пошлины. Экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот Минсельхоз будет публиковать в последний день месяца, который предшествует их применению.



Минсельхоз рассчитывает, что принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, а также обеспечить стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке.



С 6 июля экспортная пошлина на пшеницу составит 4600 руб. (около $85,6 по курсу на 1 июля), на ячмень — 3307,4 руб. ($61,5), на кукурузу — 2168,8 руб. ($40,3) за тонну, сообщил Минсельхоз. Действующая ставка по пшенице составляет $146,1, по ячменю — $117,5, по кукурузе — $88,7 за тонну. Индикативные цены для расчета ставки пошлины по пшенице — $404,4 ($404 неделе ранее), по ячменю — $352,5 (без изменений), по кукурузе — $322 ($311,8) за тонну.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил «Агроинвестору», что надеется на уменьшение пошлины в результате ее перевода в рубли. Эта нужная, вынужденная и срочная мера, подчеркивал эксперт. Если изменений не будет, то рублевые цены на внутреннем рынке упадут существенно ниже прошлогодних, а с учетом того, что затраты выросли на 30-50%, аграриям нужно будет продавать зерно и масличные ниже себестоимости, обращал внимание он.



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