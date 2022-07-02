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Правительство перевело в рубли экспортные пошлины на зерно и масло

С 6 июля экспортная пошлина на пшеницу составит 4600 рублей за тонну

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Минсельхоз рассчитывает, что принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК
flickr.com
Минсельхоз рассчитывает, что принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК
flickr.com

Формулы расчета вывозных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и шрот скорректированы, теперь ставки будут рассчитываться в рублях. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале нормативных правовых актов. Ранее решение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России. Кроме того, пошлины на экспорт подсолнечного масла, шрота и подсолнечника продлены по 31 августа 2023 года.

Ранее при расчете пошлин базовые цены были указаны в долларах, теперь они будут рассчитываться в рублях. Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 82500 руб. за тонну (вместо $1 тыс. ранее), на шрот — 13875 руб. за тонну ($185), на пшеницу и меслин — 15000 руб. за тонну ($200), на ячмень и кукурузу — 13875 руб. за тонну ($185).

Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин на зерновые вводится показатель среднеарифметического курса доллара США по отношению рублю, устанавливаемого Центробанком за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки пошлины. Экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот Минсельхоз будет публиковать в последний день месяца, который предшествует их применению.

Минсельхоз рассчитывает, что принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, а также обеспечить стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке. 

С 6 июля экспортная пошлина на пшеницу составит 4600 руб. (около $85,6 по курсу на 1 июля), на ячмень — 3307,4 руб. ($61,5), на кукурузу — 2168,8 руб. ($40,3) за тонну, сообщил Минсельхоз. Действующая ставка по пшенице составляет $146,1, по ячменю — $117,5, по кукурузе — $88,7 за тонну. Индикативные цены для расчета ставки пошлины по пшенице — $404,4 ($404 неделе ранее), по ячменю — $352,5 (без изменений), по кукурузе — $322 ($311,8) за тонну.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил «Агроинвестору», что надеется на уменьшение пошлины в результате ее перевода в рубли. Эта нужная, вынужденная и срочная мера, подчеркивал эксперт. Если изменений не будет, то рублевые цены на внутреннем рынке упадут существенно ниже прошлогодних, а с учетом того, что затраты выросли на 30-50%, аграриям нужно будет продавать зерно и масличные ниже себестоимости, обращал внимание он.

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Татьяна Кулистикова 

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