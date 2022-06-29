Правкомиссия одобрила перевод экспортных пошлин за зерно и масло в рубли

Модернизация демпферного механизма позволит поддержать экспорт, считает Минэкономразвития А. Гордеев

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила перевод расчетов пошлин при экспорте зерновых культур, подсолнечного масла и шрота в рубли, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Таким образом, будут скорректированы формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин.



«В последнее время мы наблюдаем тенденцию к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные и одновременное укрепление российского рубля. Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен», — приводятся в сообщении слова замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева. Детали корректировки и возможные сроки не уточняются.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что оценить эффект новой меры для рынка пока сложно, так как обновленная формула для расчеты пошлины еще не представлена. Ранее он говорил, что эта мера сейчас жизненно необходима. «Отказ от экспортного паритета по внутренним и экспортным ценам на зерно привел к тому, что доля сельхозпроизводителей в цене резко сократилась за счет пошлины и вызванного санкциями дисконта. Соответственно, они не получают должные доходы, в то время как затраты выросли на 20-40%», — отмечал Корбут. В итоге, по его словам, сейчас во всех регионах кроме Краснодарского края закупочные цены на зерно будут на уровне себестоимости.



«Так много говорили о том, что пошлина — дестимулирующий фактор и, наконец, до власти это дошло. По существу, под угрозой срыва уже озимый сев. Он, вероятно, по отчетам и будет хорошим, но технологически он не может быть эффективным», — считает Корбут. По его словам, финансовая прочность, накопленная за прошлые годы, уже растрачена, а инвестиционная привлекательность при нынешней аграрной политике дошла до нуля.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что он очень надеется, что новая мера приведет к уменьшению экспортной пошлины и дальнейшей нормализации зернового и масличного демпфера. «Если сейчас ничего не предпринимать, то будет катастрофа. Эта нужная, вынужденная и срочная мера», — считает эксперт. Ранее он говорил, что если эти изменения не произойдут, то рублевые цены на внутреннем рынке упадут существенно ниже прошлогодних, а с учетом того, что затраты выросли на 30-50%, аграриям нужно будет продавать зерно и масличные ниже себестоимости.​



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