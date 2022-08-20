Аграрии отметили снижение качества зерна

В Краснодарском крае увеличился валовой сбор пшеницы 4-го класса с высокими потребительскими свойствами Pixabay

Россельхознадзор сообщил, что отмечает повышение качества зерна в России. По данным мониторинга подведомственного ему Центра оценки качества зерна, на 1 августа было обследовано 3,5 млн т зерна, в том числе 2,8 млн т пшеницы в 12 регионах. Доля продовольственной составила 91,3% — на уровне прошлого года. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе доля ячменя 2-го класса превысила 50%, что выше показателя 2021-го. Доля ржи 1-3 классов на дату мониторинга составила 83,2%, в том числе 1-го класса — 54,4%.



Ранее отраслевые аналитики предупреждали, что в этом году качество зерна будет хуже, чем в 2021-м из-за погодных условий, сейчас наблюдается переизбыток фуража и продовольственной пшеницы низких кондиций. «Агроинвестор» спросил участников рынка, как у них обстоят дела с качеством зерна и есть ли опасения относительно его снижения.



Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов:



- Мы пока убрали только озимые. Качество зерна у нас на уровне среднемноголетнего: 25% пшеницы 5-го класса, 25% — 3-го класса, остальное зерно 4-го класса. Причем пшеница 5-го класса преимущественно содержит высокое количество протеина — по данному показателю она бы прошла на экспорт как продовольственная, а вот по клейковине до хлебопекарной кондиции это зерно недотягивает.



В целом пока урожай у нас неплохой: в некоторых районах, где с осени были дожди, мы собираем по 56 ц/га — для Поволжья это редкость. Однако в некоторых районах получаем урожайность по 30-35 ц/га, кстати, именно в тех хозяйствах качество зерна в основном очень хорошее. Подчеркну, что в плане качества зерна мы добились очень хороших результатов по сравнению с другими агропредприятиями нашего макрорегиона благодаря тому, что вкладываемся в агротехнологии: применяем СЗР, подкормки, следим за севооборотом.



На элеватор сейчас поступает очень много фуражного зерна от сторонних производителей — аграрии избавляются от него, так как не видят большой перспективы в его реализации. Текущая цена на него составляет 7-8 тыс. руб./т, тогда как в прошлом году в период уборки она была на уровне 10 тыс. руб./т, а весной доходила до 12 тыс. руб./т.



Гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев:



- Показатели качества зерна сейчас носят предварительный характер, по мере формирования конечных товарных партий и окончания уборки предприятиями в Центральном Черноземье данные будут уточняться и корректироваться. Хозяйства Кубанского филиала получили 100% продовольственное качество пшеницы, в среднем, около 55% приходится на 3-й класс, 45% — на 4-й. На одном из предприятий филиала получено 100% пшеницы 3-го класса.



Хозяйства в Центральном Черноземье почти заканчивают уборку озимой и яровой пшеницы, отмечается увеличение доли фуражного зерна — от 50% до 90% в зависимости от территории расположения предприятий. Доля зерна 4-го класса — в пределах 40%, 3-го — 1-5%, частично эта пшеница пойдет на семена. После завершения уборки и окончательной подработки зерна ожидаем некоторого изменения качества для объемов с пограничными характеристиками классности в пользу продовольственного качества.



Ухудшение качества урожая на предприятиях в Центре связано, прежде всего, с неблагоприятными погодными условиями. В ЦФО в критически важные фазы развития пшеницы — во время налива и созревания зерна — наблюдались относительно невысокие дневные температуры — 23-24° С и пониженные ночные температуры 13-15° С с многодневными дождливыми периодами.



Уборочная кампания проходит штатно, без срывов и технологических нарушений, простои незначительны, связаны с дождями и в целом не влияют на темп уборочных работ. Озимая пшеница и озимый ячмень в Кубанском филиале убраны с превышением от плана на 118% и 123% соответственно: урожайность озимой пшеницы составила 75,9 ц/га, озимого ячменя — 80,4 ц/га. Текущие показатели по предприятиям в Центральном Черноземье — урожайность озимой пшеницы 60,4 ц/га (120% от плана), яровой — 45,3 ц/га (112%), ярового ячменя — 45,5 ц/га (115%). Ячмень — фуражного качества за исключением Курского филиала, где выращиваются пивоваренные сорта.



Управляющая элеваторной группой концерна «Покровский» Любовь Недилько:



- Элеваторы концерна принимают на хранение не только собственное зерно, но и продукцию сторонних производителей, наши лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием для оценки качества урожая, поэтому мы можем анализировать ситуацию в целом по региону. Валовой сбор пшеницы в Краснодарском крае в этом году больше, натура выше, но изменилось соотношение по классам. Пшеницы 1-го и 2-го классов почти нет, доля 3-го класса снизилась, 4-го класса, наоборот, увеличилась. Кроме того, появилось зерно 5-го класса, что для Кубани несвойственно. То есть, количество высокопротеиновой пшеницы уменьшилось, но при этом вырос валовой сбор зерна 4-го класса с высокими потребительскими свойствами, что является положительным фактором, так как позволит обеспечить страну качественным сырьем для производства муки и хлеба.



Принимаемый нашими элеваторами объем пшеницы в зависимости от расположения производителей — с северо-запада на юго-восток края — разнился по классам. В центральных и южных районах в общем объеме доля 3-го класса составляет 20-30%; 4-го класса — 60-65%; 5-го класса — 5-10%. В прошлом году 3-4 классы пшеницы были почти равными в объемах, а 5-й класс не превышал 1%.



При этом стоит отметить высокую натуру в пшенице и ячмене — это хороший показатель для переработки. По пшенице высокий показатель качества клейковины (ИДК), что положительно влияет на качество муки. Число падения близко к норме. Но в связи с погодными условиями протеин в пшенице ниже обычных показателей: по сравнению с прошлым годом, в зерне 3-го и 4-го классов на 1-1,5%. Также стоит отметить отсутствие фузариозных зерен.



Что касается урожая предприятий концерна, то мы не только сохранили, но и улучшили показатели прошлого года — и по качеству, и по потребительским свойствам. Более 90% нашего урожая — продовольственная пшеница 3-го и 4-го классов, она соответствует всем требованиям, которые оцениваются системой ФГИС «Зерно», а по некоторым показателям (клейковина, натура и пр.) значительно выше нормы. В первую очередь, это связано с политикой группы компаний в отношении принципов интенсивного растениеводства: мы не экономим ни на удобрениях, ни на технологиях, поэтому стабильно получаем хорошую урожайность и высокое качество зерна.



Хозяйства концерна расположены в 17 районах Краснодарского края — от самой южной точки региона до северных предгорных зон на границе с Карачаево-Черкессией. Все предприятия группы уже завершили уборку озимых зерновых. Валовой сбор пшеницы составил 710 тыс. т, ячменя — 94 тыс. т. Максимальная урожайность ячменя (на отдельных полях) доходила до 106 ц/га, пшеницы — 92 ц/га. Средняя урожайность ячменя по всем предприятиям группы составила 88 ц/га, озимой пшеницы — 70,3 ц/га. В целом по Краснодарскому краю эти показатели, по данным оперативного мониторинга Минсельхоза, составляют 72,3 ц/га и 66,6 ц/га соответственно.



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