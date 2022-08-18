Экспортные цены на российскую пшеницу снизились до уровня января 2022 года

Спрос на российскую пшеницу сейчас невысокий — экспорт осложнен уже традиционными скрытыми барьерами​ flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизились на $20 до $330/т (FOB) — это уровень января 2022 года, сообщает аналитический центр «Русагротранса». Также впервые с начала сезона цена на российскую пшеницу опустилась ниже европейской: так, средняя цена на французскую (11,5% протеина) составляет $343/т (минус $7). В то же время американская SRW по сравнению с прошлой неделей подорожала на $9 до $342/т. Цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах снизилась на 750 руб. до 14-14,2 тыс. руб./т (без НДС), при этом в прошлом году средняя цена была существенно выше — 18,15 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде уменьшились на 550 руб. до 13,2 тыс. руб./т, в прошлом году они составляли 17,1 тыс. руб./т, сравнивают аналитики.



Внутренний рынок также продолжал ослабевать. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса опустились на 750 руб. до 12-12,5 тыс. руб./т (без НДС) на фоне снижения цен в портах. В Центре цены оставались без изменений — 10,8-11,4 тыс. руб./т, 3-й класс дороже примерно на 1,5-2 тыс. руб./т. В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) индикативная цена на пшеницу снизилась на 100 руб. до 11,2-11,6 тыс. руб./т, однако предложений по такой цене крайне мало, отмечают аналитики «Русагротранса». В основном на юге Поволжья реализуется менее качественная пшеница по значительно более низким ценам — 8,3-8,4 тыс. руб./т за протеин 11% и 7-7,5 тыс. руб./т за 5-й класс с низким протеином. В Сибири средняя цена на базисе EXW элеватор оставалась на уровне 11,3-11,5 тыс. руб./т. Рынок пока малоактивен, сельхозпроизводители только приступают к уборке яровых, уточняют в «Русагротрансе».



​Прогноз экспорта пшеницы в августе (включая страны ЕАЭС) остается на прежнем уровне — 3,8-3,9 млн т (5,27 млн т год назад), из которых за первую половину месяца, по оценке аналитического центра «Русагротранса», вывезено около 1,9 млн т.



Экспортные цены на российскую пшеницу упали примерно до $340/т, и шансы дальнейшего снижения высоки, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «На ближайшие месяц-два ожидается низкий спрос на российскую пшеницу, потому что в марте-июне он в значительной мере был покрыт контрактами из других стран, прежде всего из Западной Европы. А у нас рекордный урожай, и необходимость освобождать склады перед уборкой поздних культур», — объясняет он. Кроме того, на цену оказывает влияние открывшийся зерновой коридор из Украины, добавляет Рылько.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что мировые цены действительно снизились. Кроме того, российская пшеница продается с дисконтом по сравнению с французской. Прогнозировать дальнейшую динамику цен достаточно сложно, так как ожидаемый рекордный урожай пшеницы в России уже повлиял на рынок. Далее многое будет зависеть от экономической ситуации и реальных возможностей поставок пшеницы из России и Украины. «Это вопрос всего Причерноморья: какую позицию зерно из региона будет занимать на мировом рынке», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, спрос на российскую пшеницу сейчас невысокий — экспорт осложнен уже традиционными скрытыми барьерами. Корбут тоже говорит, что спрос нельзя назвать активным, особенно с учетом высокого урожая: в прежние годы поставки на внешние рынки шли большими объемами. По его мнению, это связано с нежеланием многих страховщиков и судовладельцев работать в Черном море, проблемы с расчетами также остаются актуальными.



«Сейчас развивается ценовая катастрофа и на внутреннем рынке, — говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Ранее произошло логичное снижение при входе в новый урожай, но были некоторые предпосылки, для того чтобы процесс падения цен сначала замедлился, а потом стабилизировался на горизонте двух-трех недель. Но этому сценарию сбыться не суждено, и сейчас происходит просто обвал цен. А экспортный рынок падает даже активнее». Сейчас цены на пшеницу составляют $330/т (FOB Черное море), но буквально две недели назад такая цена была на малой воде (Ростов, Азов). «Это ступор и просто шок. Я уже не представляю, какая цена сейчас на малой воде», — добавляет эксперт. По его словам, делать какие-то дальнейшие прогнозы сложно, особенно с учетом того, что сейчас происходит на валютной бирже.



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