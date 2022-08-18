Минсельхоз не планирует отменять экспортную пошлину на зерно

Цены на зерно традиционно снижаются в начале сезона Pixabay

Минсельхоз не рассматривает вопрос об отмене плавающей пошлины на экспорт зерна, этот механизм эффективен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию ведомства. Вместе с тем, министерство постоянно следит за ситуацией на рынке и при необходимости корректирует этот механизм. Так, в конце июня было принято решение о переводе пошлин в рубли, что, по оценке ведомства, позволило снизить влияние мировых цен и динамики курсов валют на стоимость зерна внутри страны. Также Минсельхоз напоминает, что при снижении экспортных цен до уровня базовых — 15000 руб./т на пшеницу и 13875 руб./т на ячмень и кукурузу — пошлина автоматически станет нулевой.



При этом в своем Telegram-канале агроведомство отметило, что уборочная кампания в самом разгаре, зерно нового урожая активно поступает на внутренний рынок, и это в том числе влияет на цены, которые традиционно снижаются в начале сельскохозяйственного сезона. Как ранее писал «Агроинвестор», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) попросила президента Владимира Путина отменить экспортную пошлину на зерно и «способствовать запуску масштабных интервенционных торгов». Ассоциация пояснила, что цены на зерно упали, и при значительном росте затрат они не покрывают произведенных издержек.



Увеличивать расчетные запасы зерна также не планируется, ответил Минсельхоз. «Для поддержания рентабельности аграриев в настоящее время Минсельхоз проводит государственные закупочные интервенции. Биржевые торги проводятся на регулярной основе и по привлекательным для продавцов ценам, — говорится в сообщении министерства. — Так, предельные уровни минимальных цен (без учета НДС) на мягкую пшеницу 3-го класса составляют 14400 руб. за тонну, 4-го класса — 13700 руб. за тонну, рожь — 10100 руб. за тонну».



До 2024 года ведомство планируем сформировать запас зерна в размере до 3 млн т. В том числе в этом сезоне планируется закупить до 1 млн т зерна в регионах Сибири, Урала и центральной России, ранее уточняло министерство. По его оценке, это значительные объемы, они учитывают возможности финансового обеспечения закупок зерна и доступные мощности его хранения.



Закупки зерна в интервенционный фонд на Национальной товарной бирже начались с 1 августа. По итогам семи дней торгов, прошедших с 1 по 11 августа, в интервенционный фонд не было закуплено ни одной тонны зерна, следует из сообщения биржи. Следующие торги назначены на 18 августа. В том числе предполагается закупить пшеницу урожая 2022 года. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко накануне говорил «Агроинвестору», что аграрии не спешат продавать прошлогоднее зерно из-за его высокого качества. По мнению эксперта, в закупки стоит активнее включать зерно урожая этого года, в этом случае аграрии начнут участвовать в торгах.



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