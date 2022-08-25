РЗС оценил потенциал экспорта пшеницы в текущем сезоне

Есть ряд факторов, которые повлияют на реализацию экспортного потенциала Flickr.com

По оценке Российского зернового союза (РЗС), в текущем сезоне потенциал России по экспорту пшеницы с учетом переходящих запасов превышает 50 млн т. Однако его реализация будет зависеть от многих факторов. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.



Она отметила, что несмотря на возможный значительный экспорт, объемов пшеницы для внутреннего потребления будет достаточно, а запасы удастся сохранить на высоком уровне. При этом есть ряд стандартных факторов, которые повлияют на реализацию экспортного потенциала: конъюнктура рынка, конкуренция, наличие крупнотоннажного флота и логистика. «С начала текущего сельхозгода мы, к примеру, сократили поставки пшеницы в страны центральной и южной Африки, только-только начинаем их восстанавливать. Это достаточно серьезный момент», — добавила Тюрина.



Еще один важный фактор — поведение покупателей, нужно знать, будут ли они искать альтернативных поставщиков. Так, Тюрина сказала «Интерфаксу», что экспортный потенциал Канады вырос на 12 млн т, поэтому конкуренция будет достаточно высокой. «В Европе из-за засухи экспортный потенциал будет меньше, соответственно, часть покупателей может переключиться на закупку из России. Но здесь могут возникнуть логистические ограничения», — добавила она.



Прогноз экспорта основан на высокой оценке сбора пшеницы в этом году — 94 млн т, уточнила Тюрина. Сейчас, по ее словам, пшеница убрана почти с 58% площадей против 63% к этому времени год назад, осталось обмолотить 12,7 млн га. «Площадь уборки еще достаточно большая, к тому же текущая урожайность больше, чем в прошлом сезоне на 11,4 ц/га и составляет 43,5 ц/га, — сказала Тюрина агентству. — Но к концу уборки она, как правило, снижается. Предполагаю, что от нынешнего уровня снижение урожайности составит 18-20%, до 35 ц/га». Рефакцию в этом году Тюрина прогнозирует на уровне 8-10%. В целом сбор зерновых и зернобобовых культур, по ее оценке, может составить 145 млн т.



В начале августа Тюрина говорила «Агроинвестору», что тенденция к сокращению числа стран-импортеров российской пшеницы сохраняется. Так, в июле ее закупали 17 стран, тогда как в аналогичном месяце прошлого года — 40 государств. При этом, по ее словам, появляются новые страны, закупающие значительные объемы, в прошлом году в июле они закупали меньше. Речь идет, в частности, о Саудовской Аравии, которая второй месяц активно покупает российскую пшеницу. Также больше стала покупать Ливия и Ливан.



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