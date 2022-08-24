В России ускорилось падение цен на зерно

Стоимость пшеницы 3-го класса больше всего снизилась в Поволжье Pixabay

На прошлой неделе падение цен на зерно ускорилось и на мировом, и на внутреннем рынках, говорится в мониторинге аналитической компании «ПроЗерно» (есть в распоряжении «Агроинвестора»). Сильнее всего подешевела рожь: в Центре — на 1825 руб. до 9425 руб./т, в Черноземье — на 2175 руб. до 8300 руб./т, в Поволжье — на 625 руб. до 9275 руб./т, на Урале — на 850 руб. до 10633 руб./т, в Сибири — на 800 руб. до 9450 руб./т.



Стоимость пшеницы 3-го класса больше всего снизилась в Поволжье — на 725 руб. до 12425 руб./т, говорится в мониторинге. На Юге падение составило 500 руб. до 14483 руб./т. Пшеница 4-го класса сильнее всего дешевела в Центре — на 500 руб. до 12500 тыс. руб./т. В Сибири стоимость пшеницы этого класса уменьшилась на 415 руб. до 12200 руб./т.



Цены на фуражную пшеницу также продолжили снижаться. Так, на прошлой неделе в Сибири она подешевела на 1000 руб. до 11000 руб./т, на Урале — на 735 руб. также до 11000 руб./, в Центре — на 700 руб. до 10417 руб./т. Кроме того, увеличился разрыв в ценах на продовольственную и фуражную пшеницу: к 19 августа разница в ценах на пшеницу 3-го и 5-го классов достигла 3050 руб. против 2985 руб. за тонну неделей ранее.



Дешевеет и фуражный ячмень. В Центре его стоимость уменьшилась на 950 руб. до 11167 руб./т, в Сибири — на 915 руб. до 9900 руб./т, в Черноземье — на 860 руб. до 10410 руб./т, на Урале — на 635 руб. до 10583 руб./т. Цены на кукурузу больше всего снизились в Центре — на 635 руб. до 12500 руб./т.



На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре уменьшились на $20 до $330/т (FOB) — это уровень января 2022 года. За июль-август 2022 года экспорт пшеницы из России составил 5,9 млн т — на 27% меньше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщили ТАСС и Reuters со ссылкой на аналитический центр «СовЭкон». Аналитики отметили, что это минимальные показатели вывоза пшеницы с сезона-2017/18. «СовЭкон» считает, что экспорт сохраняется на низких уровнях, поскольу цены на российскую пшеницу выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из стран Евросоюза. «Экспорт российской пшеницы может ускориться в краткосрочной перспективе из-за падения цен на внутреннем рынке и/или повышения мировых цен на пшеницу. Мы считаем, что российский внутренний рынок далек от дна, в то время как есть большая вероятность, что мировой рынок уже преодолел его», — цитирует ТАСС сообщение «СовЭкона».



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