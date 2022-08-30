Аграриям может не хватить мощностей для хранения и сушки зерна

К 25 августа в России собрали 105,2 млн тонн зерна — на 18,8 млн тонн больше, чем годом ранее Д. Абрамов

В этом году отраслевые аналитики прогнозируют рекордный урожай зерновых. Так, по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор ожидается на уровне 145 млн т. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда собрали 135,5 млн т зерна. Однако высокий валовой сбор традиционно вызывает вопросы: хватит ли мощностей для подработки и хранения.



Ситуация с хранением и подработкой зерна в этом сезоне может быть сложной, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его данным, сейчас производители активно ведут работу по закладке зерна на элеваторы, причем в первую очередь, фуражного. «Аграрии не очень любят договариваться с элеваторами о хранении зерна, однако в текущем сезоне вынуждены это делать, так как сейчас цены на фураж находятся на очень низком уровне», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Закупочные цены на фуражную пшеницу у ряда покупателей опустились до 6 тыс. руб. за тонну — последний раз такой уровень наблюдался в начале 2018 года, отмечает аналитический центр «Совэкон». Речь, в частности, о регионах Приволжья. В Центре, по данным ИКАР, средние цены на фуражную пшеницу с поставкой до переработчика находятся на уровне 8,5-9,5 тыс. руб. за тонну.

В этом сезоне ситуация с хранением зерна усугубится ожидаемым рекордным урожаем масличных, а также высокими переходящими остатками, продолжает Корбут. «В итоге получается, что в совокупности масличных, зерновых и переходящих остатков подсолнечника, который в сравнении с зерном занимает больший объем в хранилищах, может быть под 170 млн т», — оценивает он.



Согласно прогнозу аналитического центра «Русагротранса», валовой сбор основных масличных в России в 2022 году может достигнуть рекордных 26 млн т, превзойдя предыдущий прошлогодний максимум в 23,3 млн т. ИКАР оценивает потенциал валового сбора масличных на уровне 26,89 млн т. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнечника в чистом весе в этом году может составить 16,7-16,8 млн т, сои — 5,5-5,6 млн т, рапса — 4 млн т, также может быть собрано около 2 млн т масличного льна.



Конечно, сельхозпроизводители построили достаточно много хранилищ, однако все равно продукции для хранения очень много, подчеркивает Корбут. «При таких объемах решением было бы увеличение экспорта, однако существенного роста в текущем сезоне из-за пошлин и квот ожидать не приходится», — считает он.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько подтверждает, что проблемы в части хранения зерна у аграриев нарастают, можно сказать, с каждой минутой. «Помимо высокого сбора зерна ожидается рекордный урожай масличных, уборка которых уже идет. Многие сельхозпроизводители решают проблему хранения урожая путем его упаковки в полиэтиленовые рукава», — знает эксперт.



Проблемы могут быть и с сушкой, так как она предполагает дополнительный достаточно большой расход топлива, и вопрос в том, будут ли цены на него доступными, и есть ли у аграриев средства на его закупку, рассуждает Корбут. «Доходы сельхозпроизводителей даже при огромном урожае не увеличиваются. Наиболее заметными могут быть проблемы с сушкой в Центральном Черноземье, где были сильные дожди», — уточняет он.



По данным Рылько, сейчас уборка зерна идет в комфортных условиях, погода сухая, соответственно, в сушке урожая нет необходимости. Однако если подсолнечник и кукуруза будут убираться в дождливую погоду, то аграриям действительно может не хватить мощностей для сушки. «В последние годы сельхозпроизводители, особенно в Центре, существенно нарастили и продолжают наращивать мощности по сушке зерна, хотя на 100% пока ими не обеспечены», — сказал он «Агроинвестору».



К 25 августа в России собрали 105,2 млн т зерна — на 18,8 млн т больше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минсельхоза. Зерновые и зернобобовые обмолочены с 27,6 млн га (30,9 млн га год назад), средняя урожайность составила 38,2 ц/га (28 ц/га). В том числе валовой сбор пшеницы достиг 78,9 млн т — на 24,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (63,2 млн т). Агрокультура обмолочена с 18,7 млн га (с 20,5 млн га годом ранее), средняя урожайность составила 42,2 ц/га против 30,9 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Ячмень убран с 5,4 млн га (6,2 млн га), получено 17,7 млн т (15,3 млн тонн) при урожайности 32,6 ц/га (24,9 ц/га).



Уборка подсолнечника к концу прошлой недели только началась, было обмолочено 0,5 тыс. га, тогда как год назад к этому времени убрали 17,7 тыс. га. Урожайность также ниже прошлогодней — 11 ц/га против 13,8 ц/га. Рапс убран с 634,4 тыс. га (539 тыс. га годом ранее), намолочено 1,7 млн т (1,1 млн т), средняя урожайность составила 26,8 ц/га (20,9 ц/га).



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