Сбор пшеницы в России выше прошлогоднего почти на 26 млн тонн

Валовой сбор зерновых превысил 132 млн тонн Д. Гришкин

По данным Минсельхоза, к 15 сентября в России собрано 96,4 млн т пшеницы в бункерном весе. Это на 25,6 млн т больше, чем на аналогичную дату 2021 года, когда показатель составлял 70,8 млн т. Общий сбор зерновых и зернобобовых культур составил 132,3 млн т (99,4 млн т год назад). Агрокультуры обмолочены с 38,6 млн га (37,5 млн га в 2021 году), средняя урожайность составила 34,3 ц/га против 26,5 ц/га года назад.



В том числе пшеница убрана с 25,8 млн га (24,5 млн га), ее урожайность достигла 37,4 ц/га, тогда как годом ранее составляла 28,9 ц/га. Ячмень убран с 7,4 млн га (7,3 млн га), намолочено 23 млн т (17,5 млн т) при урожайности 31,2 ц/га (24,1 ц/га), говорится в материалах Минсельхоза. Кукуруза на зерно обмолочена со 137,6 тыс. га (275 тыс. га), собрано 780,8 тыс. т (1,2 млн т) при урожайности 56,7 ц/га (45,2 ц/га).



Темп уборки подсолнечника более чем вдвое ниже прошлогоднего: он обмолочен с 674,4 тыс. га, тогда как в прошлом году к середине сентября было убрано 1,4 млн га. При этом отставание по валовому сбору не такое большое: 1,5 млн т против 2,3 млн т благодаря росту урожайности с 16,5 ц/га в 2021-м до 22 ц/га в этом году. Валовой сбор рапса составляет 2,8 млн т при средней урожайности 23,3 ц/га. В прошлом году к этому времени было собрано 1,8 млн т (18,9 ц/га). Агрокультуру уже собрали с 1,2 млн га (940,3 тыс. га). Сою обмолотили на площади 261,5 тыс. га (484,6 тыс. га), валовой сбор составляет 559,3 тыс. т (804 тыс. т), урожайность — 21,4 ц/га (16,6 ц/га). В целом сбор масличных превышает 4,85 млн т — примерно на уровне середины сентября прошлого года.



По прогнозу Масложирового союза, валовой сбор подсолнечника превысит 16 млн т (15,7 млн т годом ранее), сои — более 5 млн т (4,3 млн т). Сбор рапса может составить не менее 3,5 млн т, масличного льна — около 1,5 млн т (в 2021-м — 2,57 млн т и 790 тыс. т соответственно). Общий урожай масличных превысит 26 млн т, что минимум на 12% больше прошлогоднего результата. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал валового сбора масличных на уровне 26,3 млн т. В том числе подсолнечника будет собрано 16,7 млн т, сои — 5,55 млн т, рапса — 4 млн т, ранее писал «Агроинвестор». Оценка Института конъюнктуры аграрного рынка — 26,89 млн т всех масличных, включая 16 млн т подсолнечника, 5,4 млн т сои, 3,6 млн т рапса и 1,5 млн т льна-кудряша.



Между тем, вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут в разговоре с поле.рф рассказал, что рекордный урожай зерна, растущие издержки сельхозпроизводителей и текущие ограничения по сбыту не приведут к быстрому падению производства, но скажутся на отрасли через год-полтора. Он считает, что возможна трансформация посевных площадей в сторону масличных, причем фермеры начнут искать новые ниши и сеять новые культуры, в частности, сафлор, горчицу и бобовые.



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