Агрохолдинг «Степь» планирует начать сев в Ростовском кластере на следующей неделе HORSCH Maschinen GmbH

В России продолжается сев озимых под урожай 2023 года. Так, на этой неделе работы начали аграрии Тамбовской области, сообщила пресс-служба администрации региона. Всего озимыми планируется засеять около 430 тыс. га — на 6% больше, чем годом ранее. Основную площадь займет пшеница, также будут посеяны озимая рожь и рапс. Также осенняя посевная стартовала в Алтайском крае. «Хозяйства обеспечены семенным материалом, элитно-семеноводческие предприятия имеют в наличии объем семян сортов озимых отечественной селекции для реализации аграриям», — сообщил Минсельхоз региона. Продолжается посевная и в Оренбургской области, к концу недели озимые в регионе заняли 221,1 тыс. га из запланированных свыше 1 млн га. Ранее о старте озимого сева сообщили Брянская, Томская, Ленинградская области, Башкирия, Марий Эл.



Также регионы продолжают готовиться к осенним посевным работам. Например, агрохолдинг «Степь» планирует начать сев в Ростовском кластере на следующей неделе и завершить в течение месяца. В Краснодарском и Ставропольском кластерах озимые начнут сеять ближе к концу сентября и завершат работы до середины октября. Сейчас аграрии в хозяйствах «Степи» ведут подготовку почвы, а также посевного материала.



По словам гендиректора компании Андрея Недужко, агрохолдинг полностью готов к старту осенней посевной кампании и обеспечен необходимыми средствами производства. «Мы заблаговременно закупили и законтрактовали необходимые объемы семян, удобрений, средств защиты растений. В рамках подготовки к озимому севу на полях, где культуры возделываются по традиционной технологии, начались работы по дискованию почвы, — рассказал он «Агроинвестору». — Семена зерновых агрохолдинг использует только российского производства, проблем с закупками нет». Площади посевов останутся на уровне прошлого года, основной производственной культурой компании является пшеница. По словам Недужко, компания рассчитывает, что озимый сев пройдет в штатном режиме.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) также уже начала подготовку к озимому севу. «Подготовили поля под озимый рапс, к севу преступим в первой декаде сентября. Сейчас активно готовим поля под сев ячменя и пшеницы, — уточнил «Агроинвестору» гендиректор агрофирмы Александр Неженец. — Площади под озимыми не меняем. Сроки посевной тоже в рамках традиционных для нашего региона».



Сейчас «Прогресс» закупает удобрения, на это агрофирма получила льготные кредиты. При этом Неженец отмечает, что цены на удобрения относительно прошлого сезона сильно выросли, также увеличилась стоимость семян, особенно кукурузы. «Интересно, что импортные семена агрокультуры подорожали на 50-60%, а те, которые выращиваются в России, например, «Пионер», — вдвое», — обращает внимание руководитель.



В этом году Краснодарский край получил высокий урожай, агропредприятия хотят повторить успех и в следующем году, поэтому, несмотря на крайне низкие цены на пшеницу и экспортные пошлины, не понижают уровень технологичности, продолжает Неженец. «Однако как долго будет возможно работать в таких рыночных условиях — сказать сложно. Тех средств, которые мы получаем с продажи текущего урожая, явно не хватает, чтобы заложить хороший потенциал по урожайности на новый сезон, так как дорожает абсолютно все: не только семена и удобрения, но и ГСМ, запчасти, СЗР, — сетует он. — Так, при себестоимости производства пшеницы 10 тыс. руб./т мы продает ее за 12 тыс. руб./т». Пока государство не ощущает, что есть проблема, однако чиновники региона активно говорят о ней на публичных площадках, добавляет Неженец.



Заместитель гендиректора агропредприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин отмечает, что удобрения подорожали на 5-10% относительно прошлого года. Хозяйство начнет сеять озимые буквально на днях, причем их площади будут больше, чем годом ранее, что связано с севооборотом. «В целом, мы полностью укомплектованы всеми необходимыми средствами для посевной и готовы выходить в поля, — прокомментировал «Агроинвестору» Инютин. — Условия для озимого сева в нашем регионе благоприятные, в почве достаточно влаги. Единственная сложность в том, что из-за высокого урожая пшеницы в этом году на полях после уборки много соломы, что не очень хорошо для сева озимого рапса».



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