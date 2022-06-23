Аграрии столкнулись с дефицитом запчастей для импортной сельхозтехники

Западные санкции запрещают поставку только части деталей Pixabay

Российские компании столкнулись с дефицитом деталей для иностранной сельскохозяйственной техники, доля которой достигает 30-40%. Об этом со ссылкой на опрос участников рынка пишет «Коммерсантъ» . Один из собеседников издания отметил, что найти запчасти стало крайне сложно. Простые детали еще остаются у поставщиков, но цены на них выросли на 50-100%. Из-за этого пришлось разбирать одну машину на запчасти, также компания увеличила закупки российской техники на смену зарубежной.



Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов назвал разбор техники на запчасти единичным явлением. Он сказал «Коммерсанту», что, по его мнению, массовой такая практика может стать не раньше, чем через полтора-два года. При этом, по данным Алтынова, цены на детали выросли в среднем на 30-50%.



Западные санкции, введенные в ответ на действия российских войск на Украине, запрещают поставку только части деталей, но широкая трактовка формулировок ограничивает импорт даже вроде бы разрешенных комплектующих. В том числе из-за этого сотрудничать с российскими аграриями боятся власти Казахстана. Они не уверены, подпадают ли запчасти для сельхозтехники в категорию «компоненты гидравлической системы» или «элементы распыления химических растворов», рассказал Алтынов. Кроме того, возникают сложности с электроникой и лицензиями на нее. Правда, в последнем случае на помощь пришли взломанные версии программного обеспечения из Китая, говорит один из собеседников «Коммерсанта».



Алтынов сказал «Агроинвестору», что вопрос дефицита запчастей потенциально действительно серьезный, так как 60-70% запасных частей нельзя заменить какими-то альтернативами. «Если взять крупных производителей самоходной техники, то подавляющая часть артикулов не имеет аналогов. Даже если кто-то их производит, никто не будет связывать с небольшими объемами. Здесь нельзя говорить о масштабном импортозамещении», — считает он.



Алтынов отметил, что запасы всех складов к августу-сентябрю будут исчерпаны. Решить проблему можно, например, с помощью параллельного импорта. «Приведу такой пример. Параллельный импорт смартфонов разрешили в апреле. И спустя 2,5 месяца «Связной» заявил, что наконец-то начал завозить эти гаджеты, — рассуждает он. — То есть на решение всех организационных вопросов уходят месяцы. К осени все должно решиться. А дальше будет видно, как эта альтернатива обеспечит всю страну». При этом Алтынов отметил, что товары, ввозимые по параллельному импорту, будут дороже, но ненамного.



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