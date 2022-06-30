Сельхозпроизводство за пять месяцев выросло на 2,3%

Основной фактор для развития сельского хозяйства — потребительский спрос​ Pixabay

Объем сельскохозяйственного производства во всех хозяйствах по итогам января-мая 2022 года увеличился на 2,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го и составил около 1,8 трлн руб., сообщает Росстат.



По данным ведомства, на 1 июня яровые зерновые и зернобобовые агрокультуры были посеяны на площади 25,3 млн га (минус 4,1% к аналогичной дате прошлого года), подсолнечник — на 7,6 млн га (минус 4,5), картофель — на 1 млн га (минус 4,8%), сахарная свекла — на 1 млн га (плюс 2,5%), овощи — на 0,4 млн га (минус 2,5%).



Озимые агрокультуры в сельхозорганизациях, по данным на 1 июня, погибли на площади 81,4 тыс. га (1,3% их посева), из них зерновые и зернобобовые — на 64 тыс. га (1%). Под урожай 2021-го площадь погибших озимых, посеянных на зерно, составляла 964,2 тыс. га (14%). С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня в сельскохозяйственных организациях, по расчетам, составила 27,9 млн га, что на 0,6% меньше, чем к этому времени в 2021 году, сравнил Росстат.



В сельскохозяйственных организациях на конец мая по сравнению с соответствующей датой 2021 года поголовье КРС сократилось на 1,9%, в то числе коров — на 1%, овец и коз — на 2,9%, численность свиней выросла на 3,9%, птицы — на 0,4%.



«Сельское хозяйство инерционно, и нынешний рост сельхозпроизводства, на мой взгляд, как раз связан с этой инерционностью и накопленным ранее потенциалом, — считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Тем более, высокие потребительские цены стимулируют и сбыт продукции». По его словам, делать какие-либо прогнозы касательно дальнейшего развития сельхозпроизводства сложно. Во-первых, только ближе к осени-зиме получится оценить, удалось ли восстановить цепочки поставок импортных ресурсов производства — запчастей, средств защиты растений, техники и др. Во-вторых, основной фактор для развития сельского хозяйства — потребительский спрос, и было бы неплохо, если бы он увеличивался за счет повышения доходов населения.



Однако Корбут озадачен вопросами озимого сева: закупочные цены на зерно падают, и если действующие экспортные ограничения будут сохранены, то доходы сельхозпроизводителей снизятся, из-за чего просядут и стимулы к производству. В первую очередь это будет выражаться в упрощении технологий, а это в любом случае приведет к снижению эффективности и объемов производства. «Этот год мы инерционно пройдем достаточно хорошо. Следующий станет годом больших вопросов, которые, в основном, будут стоять перед аграрной политикой в части расширения возможностей сельхозпроизводителей для сбыта и получения ими должного и достойного дохода, — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. — Тем более, сейчас действует еще один фактор — крепкий рубль, который стимулирует импорт, а он усложняет сбыт отечественной сельхозпродукции».



Делать какие-либо выводы о том, насколько успешно сельское хозяйство смогло приспособиться к нынешним условиями, пока рано, так как только недавно завершилась посевная, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Но, исходя из посевной, проблем быть не должно. Кроме того, сельское хозяйство, в отличие, например, от обрабатывающей и добывающих промышленностей, не такое импортозависимое, и локализация достаточно высокая», — говорит он. По словам Остапковича, основная зависимость от внешних поставок заключается в семенном материале, но для посевной этого года он был закуплен еще в 2021-м. Также импортируется большая часть техники, оборудования, но, во-первых, она «пока работает», во-вторых, в России есть собственные производства, в-третьих, поставлять сельхозтехнику может и Китай. Эксперт считает, что по итогу года прирост сельхозпроизводства может составить около 2%.



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