Яровой сев близится к завершению

В этом году яровой сев предполагается провести на 53 млн гектаров Д. Насонова

По данным Минсельхоза на 9 июня, яровой сев в России проведен на 51,6 млн га — на 1,1 млн га больше, чем к этой дате в прошлом году. При этом площади под зерновыми сейчас составляют 28,5 млн га — на 0,7 млн га меньше прошлогоднего уровня. В целом яровые, по плану ведомства, должны занять около 53 млн га.



Хозяйства «ЭкоНивы», крупнейшего производителя молока-сырья в России, завершили весеннюю посевную кампанию: в 13 регионах присутствия группа засеяла более 290 тыс. га, как и было запланировано. В целом под урожай 2022 года группа посеяла около 455 тыс. га, включая свыше 176 тыс. га кормовых культур, сообщила компания. «Хотя погода внесла свои коррективы в график, хозяйствам группы удалось засеять запланированные площади благодаря своевременно подготовленной технике, обеспеченности запчастями, семенами и удобрениями», — отмечает директор по растениеводству «ЭкоНивы» Александр Анпилов.



Агропредприятия группы компаний «Продимекс», крупнейшего в стране производителя сахара, завершив посевную кампанию, приступили к следующим этапам полевых работ. Так, хозяйства южных регионов завершают подготовку техники к уборочной кампании, по предварительным оценкам, уборка озимых зерновых должна начаться в третьей декаде июня. В других регионах агрохолдинг ведет работы по защите посевов от сорняков, вредителей и болезней, а также осуществляет подкормку растений. Все выполняется в плановом режиме, погодные условия способствуют хорошему развитию посевов, отмечает компания.



Несмотря на неблагоприятные погодные условия, агрохолдинг «Тамбовагропромхимия» достаточно оперативно и в срок выполнил работы, причем яровых посеяли вдвое больше намеченного — около 21 тыс. га, рассказал «Агроинвестору» руководитель компании Валерий Солопов. В целом было засеяно более 6 тыс. га яровой пшеницы, около 5 тыс. га ячменя, 1 тыс. га гороха, 1,3 тыс. га сои, 3,3 тыс. га кукурузы и 4,4 тыс. га подсолнечника.



«Со всходами озимых и яровых ячменя и пшеницы дела обстоят очень хорошо. Озимые прекрасно пережили несколько холодных месяцев и сейчас обрабатываются средствами защиты растений, — делится Солопов. — Яровые пшеница и ячмень тоже чувствуют себя отлично. Для этих культур ясная погода и отсутствие сильной жары были благоприятными факторами». С кукурузой и подсолнечником ситуация немного похуже. Если сравнивать с прошлыми годами, то пока они отстают в развитии, что связано с прошедшими холодами. «Эти культуры мы сейчас пристально мониторим», — добавляет руководитель.



В хозяйствах агрохолдинга «Степь» идет формирование урожая, налив зерна озимой пшеницы, бобовых и других культур. На данный момент критически важную роль играет уровень влажности, отмечает гендиректор компании Андрей Недужко. «Теплые зима и межсезонье позволили накопить хороший запас влаги в почве, которого хватило для нормальной вегетации растений на начальных этапах, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Сейчас состояние полей в хозяйствах агрохолдинга не вызывает опасений, при этом мы рассчитываем на дожди в течение месяца».



Погодные условия для развития растений в Тульской области благоприятные и для яровых, и для озимых — тепла и влаги им достаточно, отмечает председатель совета директоров «Раздолье Агро» Алексей Иванов. «Мы уже получили всходы на всех посевах. Что касается вегетации, то она не хуже среднемноголетних показателей, а может, даже лучше. Сейчас наступает самое ответственное время для развития растений, и если до уборки еще будут осадки, то вполне можно рассчитывать на хороший урожай», — рассуждает он.



У сельхозпредприятия «Родное» (Тульская область) со всхожестью агрокультур тоже все хорошо, однако вегетация протекает медленнее, чем обычно — с опозданием примерно на неделю из-за более позднего срока сева, сказал «Агроинвестору» заместитель гендиректора компании Дмитрий Инютин. «В целом погодные условия для растений неплохие, почвенной влаги достаточно — на уровне прошлого года. Что касается температуры, то она оптимальна для всех агрокультур, кроме подсолнечника — для него сейчас немного холодновато», — говорит он. Единственная проблема, по словам Инютина, — слишком частые дожди, которые препятствуют обработкам полей СЗР, однако сейчас появилось окно, погода нормализовалась, и предприятие активно начало проводить обработки.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

