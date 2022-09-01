Масличные опять идут на рекорд. Валовой сбор в 2022 году может превысить 26 млн т

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Сезон 2021/22 сложился для всех участников рынка достаточно неоднозначно. Однако выращивание основных масличных агрокультур все-таки принесло аграриям неплохой заработок. А вот начало 2022/23 сельхозгода выглядит не так позитивно — цены на подсолнечник, сою и рапс складываются на низких уровнях, а их восстановление ожидается только к концу 2022 — началу 2023-го. Конечные запасы масличных оцениваются на довольно высоком уровне, и получится ли их теперь реализовать — большой вопрос



Согласно прогнозу Масложирового союза России, выпуск растительных масел в сезоне 2021/22 предварительно оценивается почти в 7 млн т, включая 5,2 млн т подсолнечного. Производство увеличится на 8-9% по сравнению с показателем 2020/21 сельхозгода, ожидает «Центр Агроаналитики» Минсельхоза.