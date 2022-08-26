Экспортная пошлина на пшеницу станет меньше

Индикативная цена на пшеницу за неделю уменьшилась на $10 за тонну З. Милявская

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 31 августа по 6 сентября снизится на 15,5%, до 4053 тыс. руб. с 4794,7 руб. за тонну неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на ячмень уменьшится с 3092,1 руб./т до 2729,3 руб./т, на кукурузу — с 3852,4 руб./т до 3569,9 руб./т.



Новые показатели были рассчитаны исходя из индикативных цен: $348 за тонну на пшеницу ($358,1 неделей ранее), $297,5 — на ячмень ($299,8), $317,6 — на кукурузу ($317,6).



Текущее снижение пошлины на пшеницу достаточно большое в долларовом эквиваленте, сказала «Агроинвестору» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Так, если неделей ранее пошлина была на уровне $81,1 за тонну, то сейчас — $67,7 за тонну. Это повысит конкурентоспособность российской пшеницы, считает Тюрина.



По ее данным, за последнюю неделю цены на пшеницу 4-го класса FOB Новороссийск упали в среднем на $12 за тонну до $312 против $324 за тонну неделей ранее. Тюрина связывает это, в частности, со снижением пошлины и хорошим дисконтом относительно европейской пшеницы (в среднем $17 за тонну). Она считает, что это может стимулировать рост спроса на российскую пшеницу, особенно со стороны стран Центральной и Южной Африки, куда наша страна с начала сезона заметно снизила поставки. Так, в прошлом году в этот период в Нигерию было поставлено более 500 тыс. т, в этом сезоне пшеница туда вообще не экспортировалась. Примерно аналогичная ситуация с Танзанией.



По данным Тюриной, с 1 по 20 августа, наша страна вывезла порядка 3,3 млн т пшеницы, что меньше, чем в августе прошлого года на 480 тыс. т. Ежедневные отгрузки меньше, чем в аналогичный период прошлого года на 70 тыс. т и составляют 150 тыс. т, сравнила она. Тюрина считает, что по итогам августа Россия отгрузит на внешние рынки 4,8-5 млн т пшеницы.



Между тем, по оценке гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, общий валовый сбор зерна в 2022 году в России может достигнуть 145 млн т, при этом экспортный потенциал в сезоне-2022/23 составит 55-56 млн т, из них 44 млн т пшеницы, сообщает ТАСС. Переходящие запасы, по прогнозу эксперта, могут вырасти с 14-15 млн т до 19,5 млн т. Внутреннее потребление зерна Петриченко оценил в 83 млн т, в том числе в животноводстве потребление увеличится на 1,5 млн т до 45,5 млн т. Также, по мнению эксперта, из переходящих запасов 2-3 млн т пшеницы 3-го и 4-го классов будет закуплено в интервенционный фонд.



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