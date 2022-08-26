В сентябре пошлина на экспорт подсолнечного масла снизится

Плавающая вывозная пошлина на масло действует с сентября прошлого года «Эфко»

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в сентябре снизится в 1,85 раза до 8,6 тыс. руб./т, в августе она составляет 15,9 тыс. руб./т, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина рассчитана из индикативной цены $1,5 тыс. за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота из России в сентябре составит 1,5 тыс. руб./т против 2,26 тыс. руб./т в августе. Индикативная цена на шрот — $269,3 за тонну.



С сентября 2021 года по 31 августа 2023 года в России действует плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента. С 1 июля 2022 года размер пошлины рассчитывается в рублях, ранее он рассчитывался в долларах.



Вывозные пошлины на подсолнечное масло и шрот играют отрицательную роль, сказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Так, при рекордном урожае подсолнечника экспорт подсолнечного масла снизился с 3 млн т в сезоне 2020/21 до 2,8-2,9 млн т в завершающемся. Его производство «ПроЗерно» оценивает не более чем в 5,5 млн т против 5,29 млн т в предыдущем сезоне. Прирост составит всего 4% при увеличении урожая на 17,6%.



Масложировой союз предварительно оценивает выпуск растительных масел в сезоне-2021/22 почти в 7 млн т, включая 5,2 млн т подсолнечного. Производство увеличится на 8-9% по сравнению с показателем предыдущего сельхозгода. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев рассказал, что в течение всего сезона на рынке наблюдалось сдерживание продаж подсолнечника со стороны аграриев в ожидании высоких цен. Особенно сильным оно было в первой половине сезона, уточнил Мальцев.



По его словам, из-за этого загрузка перерабатывающих мощностей была на небывало низком уровне, а производство масла в сентябре-декабре 2021-го сократилось почти на 30% по отношению к тому же периоду 2020-го, сравнил он. Объемы переработки стали расти с января 2022 года. В итоге за январь-июнь было выпущено 4 млн т масла и 5,5 млн т шрота, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2021-го.​



Ранее стало известно, что Минсельхоз не рассматривает продление запрета на вывоз подсолнечника после 31 августа: экспортной пошлины, которая ранее была продлена до 31 августа 2023 года, будет достаточно для регулирования рынка. Ставка пошлины составляет 50%, но не менее $320 за тонну — по сути, это запретительный уровень, поэтому отраслевые аналитики не ждут увеличения экспорта подсолнечника. Масложировой союз соглашается, что действия экспортной пошлины будет достаточно, чтобы обеспечить отечественных переработчиков сырьем.



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