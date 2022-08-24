Минсельхоз предлагает продлить запрет экспорта рапса и пошлину на сою

В этом году в России ожидается рекордный урожай масличных

Минсельхоз хочет продлить до 28 февраля 2023 года запрет экспорта рапса, введенный в апреле до конца августа, следует из документов, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов. При этом ведомство предлагает не распространять запрет на вывоз рапса через пункт пропуска Забайкальск из-за отсутствия мощностей по переработке на Дальнем Востоке, географических особенностей региона и существующих логистических сложностей. «Данная мера позволит забайкальским сельскохозяйственным товаропроизводителям сохранить доходность производства, найти рынки сбыта для рапсового сырья и избежать затоваривания рынка семян рапса в Забайкальском крае и сокращения производства указанной продукции», — говорится в документе.



По данным Росстата, в 2021 году производство рапса во всех хозяйствах составило 2,79 млн т (2,57 млн т в 2020-м), в том числе в Сибирском федеральном округе — 1,19 млн т (0,9 млн т). Минсельхоз рассчитывает, что к концу 2025 года производства рапса увеличится до 3,6 млн т, говорится в пояснительной записке к документу. Мощности по переработке маслосемян рапса рассчитаны примерно на 3 млн т продукции. Объем производства рапсового масла в 2021 году составил 684,5 тыс. т. Необходимость продления запрета на экспорт рапса, обосновывается необходимостью загрузки имеющихся мощностей.



Кроме того, агроведомство планирует продлить действие экспортной пошлины на сою еще на два года, до 31 августа 2024-го. Минсельхоз объясняет свою позицию тем, что сейчас потребность внутреннего рынка в соевом шроте не может быть удовлетворена в полном объеме отечественными производителями соевых бобов. По данным Росстата, в 2021 году производство сои в России составило 4,76 млн т (4,31 млн т в 2021-м), в том числе в Дальневосточном федеральном округе — 1,67 млн т (1,45 млн т), из которых более 68% (1,14 млн т) приходится на Амурскую область. По прогнозу Минсельхоза, к концу 2025 года производства соевых бобов увеличится до 7,5 млн т, в том числе в Дальневосточном федеральном округе — до 3,3 млн т. «Стимулирование переработки соевых бобов необходимо в целях обеспечения отрасли животноводства высокобелковыми кормами», — уточняется в документе.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что в этом году в России ожидается рекордный урожай всех масличных, в том числе 4 млн т рапса, и это очень много. При этом традиционным лидером в производстве будет Сибирь, но благодаря хорошей сохранности озимого рапса можно ждать рекордов на Юге и в Калининградской области. «Учитывая урожай в 4 млн т, запрет на экспорт — это плохо, а пошлина и запрет — вдвойне плохо», — добавляет Петриченко. В то же время, продолжает он, нераспространение действия ограничений на забайкальских производителей — это положительная новость: имеющиеся мощности по переработке вряд ли смогут покрыть рост производства. Но подобный подход следовало бы применить и к Калининградской области, считает эксперт.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай сои в этом году может увеличиться с 4,76 млн т до 5,4 млн т, рапса — с 2,8 млн т до 3,6 млн т. Общее производство масличных оценивается в 26,89 млн т против 24,84 млн т годом ранее.

Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель поддерживает инициативу агроведомства не распространять действие ограничений на регион. «Большое спасибо Минсельхозу, что он почувствовал боль Забайкалья: наверное, у нас единственный регион, где все растениеводство строится на масличных. Все остальное — пшеница, овес, ячмень и др. — субсидируется за счет масличных», — прокомментировал «Агроинвестору» Нагель. По его словам, цены на рапс в Китае сейчас более привлекательные, чем в России, а логистика минимальна — максимум 500 км до границы, поэтому инициатива Минсельхоза может значительно улучшить положение местных сельхозпроизводителей.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит, что нераспространение запрета экспорта на Забайкальский край связано с тем, что «излишки рапса там объективно некуда девать», но есть вероятность того, что это окно может оказаться «узенькой форточкой» и не справиться с объемами поставок. «Что будет с европейской территорией России и Уралом — сказать сложно, ведь в России в этом году будет рекордный урожай рапса. Есть определенные сомнения в том, что наши переработчики смогут весь этот объем переработать и, главное, отправить на экспорт в виде масла и части шрота», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



К продлению действия экспортной пошлины на сою Петриченко также относится негативно. «На Дальнем Востоке производство сои профицитно: 1,8 млн т в этом году при внутреннем потреблении 1 млн т. Но государство никаких усилий для того, чтобы стимулировать животноводческий комплекс и, соответственно, развивать внутреннее потребление в регионе, не предпринимает <...>. Эти оставшиеся 800 тыс. т нужно экспортировать в Китай, который является традиционным покупателем. Получается, что оставшиеся объемы безальтернативно будут облагаться экспортной пошлиной», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. Рылько также считает, что продление действия экспортной пошлины на сою — это слишком жесткий режим для Дальнего Востока.



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