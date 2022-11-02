Минсельхоз: сезонные полевые работы на завершающей стадии

Урожай зерна обновил рекорд Д. Гришкин

Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты, достигнут новый рекорд по зерновым — намолочено 150 млн т зерна, сказал на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин. Хороший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса, отметил он. «Такие итоги — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году», — подчеркнул премьер-министр (цитата по стенограмме на сайте правительства).



Глава агроведомства Дмитрий Патрушев уточнил, что сезонные полевые работы находятся на завершающей стадии. Весной погода повлияла на сроки ярового сева, напомнил он, поэтому сбор урожая сдвинулся на более поздний период. Тем не менее аграрии используют все возможности, чтобы завершить уборку без потерь и провести озимый сев, подчеркнул министр.



На 2 ноября зерновые и зернобобовые обмолочены с 95% площадей, собрано 150,7 млн т в бункерном весе, уточнил Патрушев. Также Минсельхоз прогнозирует урожай масличных на уровне 25,5 млн т, более 43 млн т сахарной свеклы, в товарном секторе может быть собрано 7 млн т картофеля и около 5 млн т овощей открытого грунта, а также примерно 1,6 млн т тепличных овощей. Урожай плодов ожидается на уровне 1,46 млн т. «Такие сборы, естественно, позволят полностью обеспечить внутренние потребности и развивать наши экспортные поставки», — сказал Патрушев.



Озимый сев проведен на площади более 17 млн га. По словам министра, в целом все идет штатно, хотя в Приволжском и Центральном федеральных округах немалые сложности создает переувлажнение почвы, что сказывается на темпах уборки и озимого сева. «В ряде субъектов введен или планируется к введению режим чрезвычайной ситуации. При этом регионы стараются завершить работы в оптимальные сроки. Тем не менее в отдельных случаях рассматривается возможность досеять поля весной яровыми, чтобы максимально сохранить структуру посевных площадей», — рассказал глава Минсельхоза.



Между тем, Гидрометцентр отмечает хорошие и удовлетворительные погодные условия для развития озимых в октябре в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его словам, «лишь в начале месяца на отдельных полях в Оренбургской области и в Башкортостане прекратилась вегетация по ряду причин, там было похолодание». Вильфанд также сообщил, что в октябре на большей части территории Южного федерального округа и на Северном Кавказе была теплая погода, что способствовало проведению полевых работ.



В 2022 году общая посевная площадь составила 80 млн га, в 2023 году она увеличится, рассчитывает Минсельхоз, в том числе за счет мероприятий госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиорации. Вместе с тем, в ходе заседания Патрушев обратил внимание, что значительное снижение цен на сельхозпродукцию на фоне достаточно высокой стоимости удобрений привело к снижению их доступности для аграриев. «Как результат, с августа отмечается замедление темпов закупки удобрений, и это влечет риски недостижения планового показателя по их применению и, главное, может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года», — обратил внимание Патрушев. Научно обоснованная потребность внесения удобрений составляет порядка 80 кг на гектар, в этом году показатель превысит 60 кг.



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