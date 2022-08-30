Михаил Мишустин оценил успехи аграриев в обеспечении продбезопасности

В 2023 году на финансирование части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых в федеральном бюджете предусмотрено 10 млрд рублей Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что российские производители продукции АПК успешно выполняют задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Об этом он сказал на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что сельхозпроизводители столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер. На этом фоне нужно предусмотреть соответствующие меры поддержки и необходимые средства, добавил Мишустин.



Премьер рассказал, что правительство приняло несколько новых решений. Среди них — постановление о смягчении условий получения грантов на реализацию научно-технических и комплексных проектов в АПК. Мишустин добавил, что правительство вносит изменения в действующую редакцию правил, благодаря чему производителям кормов и кормовых добавок, а также аграриям, занятым разработкой семян конкурентоспособных сортов льна, хлопчатника, занимающимся выращиванием фруктов и ягод станет проще привлечь ресурсы.



Глава кабмина обратил внимание, что гранты можно будет потратить на разные цели. В частности, на создание новых отечественных сортов сельскохозяйственных культур и средств защиты растений, на оплату услуг по монтажу специализированной техники и приборов, включая специальные лаборатории, на приобретение и установку оборудования для питомников в виноградарстве. Это должно сформировать необходимую базу в отечественном семеноводстве и селекции и обеспечить активное внедрение новейших и высокоинтенсивных технологий в АПК. Мишустин добавил, что соответствующий документ уже подписан.



Кроме того, глава правительства подписал постановление, которое распределяет между регионами средства на возмещение части понесенных затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур и на авансирование таких работ в осеннюю посевную кампанию. В 2022 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млрд руб. Данная мера — значимая часть системной работы правительства по повышению инвестиционной привлекательности российского сельского хозяйства, подчеркнул Мишустин, выступая на заседании президиума.



Глава кабмина добавил, что в ряде регионов сейчас завершается уборочная кампания, а отдельные субъекты приступили к севу озимых. Премьер подчеркнул, что у агробизнеса должны быть необходимые средства, чтобы своевременно провести эти и другие осенние сельхозработы. В 2023 году на финансирование части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур в федеральном бюджете также предусмотрено 10 млрд руб.



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