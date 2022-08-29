Урожай гречихи впервые с 2017 года может превысить 1 млн тонн

В Алтайском крае валовой сбор гречихи останется на уровне прошлого года Pixabay

В этом году урожай гречихи может достигнуть 1068 тыс. т — на 17% больше, чем в 2021-м, когда было собрано 915 тыс. т. Такой прогноз в ходе форума «Зерно Сибири» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, сообщает ТАСС. Валовой сбор гречихи может превысить 1 млн т впервые с 2017 года, когда он, по данным Росстата, составил около 1,5 млн т, но затем в течение четырех лет производство было ниже.



В том числе в Алтайском крае — основном регионе-производителе гречихи — валовой сбор агрокультуры останется на уровне прошлого года, ранее говорил в ходе форума министр сельского хозяйства региона Сергей Межин. В этом году посевы гречихи в крае сократилась, но урожайность выше прошлогодней, пояснял он. В 2021-м, согласно Росстату, в Алтайском крае было собрано 597 тыс. т гречихи, ее урожайность составила 10,8 ц/га при в среднем по стране 10 ц/га. Площади под гречихой в регионе в этом году достигли 656,7 тыс. га против 554,8 тыс. га в прошлом. В целом по России гречиха в этом году заняла свыше 1,12 млн га, в 2021-м ее посеяли на 977,6 тыс. га.



Валовой сбор риса, как ожидается, будет ниже прошлогоднего из-за сокращения посевов в связи с аварией на Федоровском гидроузле на Кубани. По данным Росстата, площади под агрокультурой уменьшились со 185,4 тыс. га до 176,6 тыс. га. В том числе в основном регионе-производителе — Краснодарском крае — посевы сократились со 118,4 тыс. га до 92,3 тыс. га. Валовой сбор риса в этом году «ПроЗерно» прогнозирует на уровне 940 тыс. т против 1076 тыс. т в прошлом.



Также, по словам Владимира Петриченко, ожидается слабый урожай проса: 270 тыс. т, тогда как в 2021-м было собрано 368 тыс. т. Посевы агрокультуры по сравнения с прошлым годом упали почти на 20%: с 300,5 тыс. га до 238,8 тыс. га, следует из данных Росстата.



Учитывая прогнозы валового сбора, цена на гречку может снизиться, тогда как рис и пшено — подорожать, допустил Петриченко. «Рис вырастет ненамного, потому что импортная составляющая риса как крупы будет сдерживать рост цен. Все это не окажет давления на цены двух основных круп — гречки и риса», — цитирует его ТАСС.



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