Бийский сахарный завод пересматривает параметры проекта

Изначально проект перезапуска завода планировалось реализовать в три этапа с постепенным увеличением мощностей Бийский сахарный завод

Собственники активов обанкротившегося Бийского сахарного завода (Новосибирск, БСЗ) совместно с алтайской «Агропромышленной компанией» (АПК) создали дочернее предприятие — ООО «АПК кристалл». Каждому инвестору принадлежит по 50%. Как сообщил «Коммерсанту» основной владелец и директор «Бийского сахара» Роман Игнатов, с помощью новой компании БСЗ будет обеспечен сырьем.



По его словам, предприятие будет участвовать в торгах, покупать землю (на начальном этапе 15 тыс. га) и вести совместный севооборот для производства сахарной свеклы. «Потому что пока мы не обеспечим себя сырьевой базой, в активную фазу строительства не выйдем. Надо добиться гарантированной загрузки своим сырьем около 60-70%. Для этого нужно много земли, так как используется четырехпольный севооборот», — пояснил Игнатов «Коммерсанту».



Он напомнил, что изначально проект перезапуска завода планировалось реализовать в три этапа с постепенным увеличением мощностей переработки свеклы с 1,8 тыс. т до 5 тыс. т в сутки, но позже он был пересмотрен — первый этап было решено пропустить. «Будем запускать сразу на 3 тыс. т переработки в сутки. Проект без сырьевой базы обойдется примерно в 6 млрд руб., из них около 1,5 млрд руб. (на увеличение объемов переработки с 3 тыс. т до 5 тыс. т) завод заработает сам за счет действующего производства», — рассказал Игнатов.



Причиной пересмотра проекта стали экономические изменения, рассказал изданию директор «Бийского сахара». «Изменилось практически все. Сахар мы считали по цене 35 руб./кг, сейчас он стоит 65 руб./кг, соответственно на свеклу цена теперь совсем другая. Оборудование считали по курсу 90 руб. за евро, сейчас это 60 руб.», — объяснил Игнатов. Он считает, что проект удастся реализовать за 2,5 года после выхода на стадию активного строительства, но произойдет это только после того, как удастся «сформировать нужный пул земельных участков» в радиусе не более 60 км от завода.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что теоретически проект реализовать можно, но окупаемость будет долгой, а затраты — высокими. «Тенденции последних минимум 35 лет говорят о том, что во всех без исключения традиционных свеклосахарных странах мира, включая Россию, сахарных заводов будет все меньше, при этом Россия будет производить больше сахара. Поэтому говорить о запуске новых предприятий или восстановлении брошенных не приходится», — комментирует эксперт.



Иванов рассказал, что в этом году точно не будет запускаться Льговский сахарный завод (Курская область). В прошлом году там был пожар, и пока предприятие не восстановили. Также могут быть не запущены некоторые другие приграничные заводы, например, «Большевик», Краснояружский и Дмитротарановский сахарные заводы. «Там есть риски, связанные с диверсиями и прилетами снарядов. Из-за этого их тоже могут не запустить в этом году. Свеклу из Теткино перевезут на Олым, но это существенные расстояния, соответственно, дополнительные издержки логистики для компаний», — рассказал эксперт.



По словам Иванова, предварительно виды на урожай сахарной свеклы в России хорошие, дефицита сахара не ожидается. Однако сейчас стоит жара, из-за которой земля высыхает и трескается. На этом фоне рост корнеплодов может замедлиться. «Неизвестно, как свекла переживет длительную сухую погоду. Тут все зависит от уровня агротехнологий в хозяйстве и от того, накопилась ли почвенная влага в достаточном количестве в предыдущие месяцы», — сказал эксперт.​



По данным ИКАР, валовой сбор сахарной свеклы в России в прошлом году увеличился на 22% до 41 млн т. Это произошло за счет роста уборочных площадей и роста урожайности. Производство сахара-песка в России в прошлом сезоне снизилось на треть, составив 5,03 млн т. На этот сезон ИКАР прогнозирует увеличение до 5,3 млн т.



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