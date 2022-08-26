В ЕС значительно сократился выпуск удобрений из-за роста цен на газ

В долгосрочной перспективе производство удобрений будет расти в странах с дешевым природным газом «ФосАгро»

Из-за сильного роста цен на газ в Европе снижаются мощности выпуска азотных удобрений. Так, один из крупнейших мировых производителей — норвежская Yara — сообщила, что на 35% сократит использование аммония (менее токсичная форма аммиака) в производстве азотных удобрений и снизит производство до 3,1 млн т из-за рекордных цен на газ. Также об остановке выпуска аммония на заводе в Великобритании заявил американский производитель CF Industries Holdings. Пока сообщается о временной остановке, но до этого компания уже полностью закрыла аналогичный британский завод по производству аммиака и углерода, пишет «Коммерсантъ».



Кроме того, ведущий польский химический холдинг Grupa Azoty с начала недели остановил завод в Тарнуве и сократил до минимального уровня (43% проектной мощности) производство на предприятии в Кендзежине, сохранив загрузку на заводе в Полице. Прекратил выпуск азотсодержащих продуктов и другой польский химический концерн — Anwil (входит в PKN Orlen), владеющий заводом по производству аммиака и известково-аммиачной селитры (ИАС) во Влоцлавеке.



В Литве с 1 сентября останавливает выпуск аммиака крупнейший в Прибалтике производитель химии Achema, который работал со сниженной загрузкой еще с осени 2021 года. Гендиректор компании Рамунас Миляускас заявил 24 августа, что цены на литовские удобрения стали неконкурентоспособными по сравнению с продукцией из России и США. Для того, чтобы производство Achema было экономически эффективным, цены на газ должны быть минимум втрое ниже текущих уровней.



Также за последнюю неделю с аналогичными заявлениями выступили венгерский химический концерн Nitrogenmuvek и французский Borealis (выводит из эксплуатации завод в Гранпюи, другие мощности работают со сниженной загрузкой). Еще в июле производство аммиака начала сокращать крупнейшая химическая компания Германии — BASF. Снизил загрузку и ведущий немецкий производитель аммиака SKW Piesteritz. По информации «Коммерсанта», сейчас на 70% европейских мощностей по выпуску аммиака (24 млн т в год) и карбамида (13 млн т) производство существенно снижено или остановлено.



Сокращение производства азотных и сложных минеральных удобрений в Европе — неизбежное следствие удорожания главного сырья для их производства — природного газа, говорит руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Это сокращение будет иметь долгосрочный характер в Восточной Европе, Прибалтике и даже Германии, а Евросоюз в целом будет вынужден снижать потребление минеральных удобрений. Это неизбежно скажется на объемах выпуска агропродукции в Европе, а также ее экспорта из ЕС», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что снижение производства удобрений в ЕС грозит уменьшением или приостановкой роста урожайности ключевых агрокультур в Западной Европе. При этом Россия, по словам эксперта, уже сейчас является бенефициаром этой ситуации. «У нас самые дешевые удобрения, несмотря на жалобы наших аграриев», — подчеркивает Рылько.



Дарья Снитко, начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка В краткосрочной перспективе заменить выбывающие объемы удобрений в Европе некому, но на долгосрочном горизонте производство будет расти в странах, где имеются ресурсы дешевого природного газа: в России, странах Ближнего Востока и даже США.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что с последствиями сокращения производства азотных удобрений Европа может столкнуться уже в этот озимый сев. «Кроме того, это угрожает и ряду других стран, потому что Европа не только сама потребляла свои удобрения, но и поставляла их на экспорт», — обращает внимание он. Теоретически Россия могла бы нарастить поставки в Европу, продолжает Корбут, но вопрос в том, нужно ли это. «Все-таки в приоритете должно быть внутреннее потребление. Также у нас есть дружественные партнеры <...>. Но эта ситуация может привести к очередному скачку цен на азотные удобрения, и по цепочке захватит и все остальные виды. Главное — чтобы эта волна роста цен не затронула наш рынок, российских сельхозпроизводителей, у которых и так особо нет денег — пошлина выкачала их доходы», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



В марте Forbes писал, что доля России в общих поставках азотных, фосфорных и калийных удобрений в Европу составляет 25%. «Быстро заместить объемы России и Белоруссии на европейском рынке вряд ли получится — слишком существенны объемы поставки», — говорил тогда эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова тогда же отмечала, что рынок удобрений — глобальный, избыточных мощностей на нем нет.



Что касается российских производителей удобрений, то эта ситуация заставила их «сильно встряхнуться», считает партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. С одной стороны, цены на их продукцию выросли, с другой — им пришлось аврально перенаправлять потоки продукции на другие рынки, формировать новую логистику. Переориентировать на другие рынки объемы отечественных удобрений, ранее поставлявшиеся в Европу, одномоментно не совершишь, сказала она «Агроинвестору». Новые рынки сбыта, по ее словам, в первую очередь азиатские и американские​. «Транспортное плечо увеличивается, партии становятся меньше, таможенные процедуры — дольше. Так что прибыльность бизнеса российских производителей минудобрений, безусловно, возросла, но не пропорционально повышению цен», — добавляет она.



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