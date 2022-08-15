Россельхозбанк назвал драйверы развития АПК на ближайшие три года

Использование цифровых сервисов позволяет увеличить урожайность и снизить расходы А. Гордеев

Специалисты экосистемы для аграриев «Свое Фермерство» от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера АПК на ближайшие три года. В их число вошли развитие животноводческих и растениеводческих генетических и селекционных направлений, создание новых видов органических удобрений и средств защиты растений, цифровые сервисы для АПК в сфере точного земледелия, а также развитие онлайн торговли, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе банка.



Первый тренд продиктован обострившимся на фоне санкционных ограничений вопросом обеспечения отечественного АПК собственными семенами и генетическим материалом. По оценке аналитиков, реализуемая государством программа развития селекции и семеноводства, а также дополнительные меры господдержки будут способствовать активному развитию семеноводческой отрасли и селекции в ближайшей перспективе. В начале августа Минсельхоз сообщил, что разработает план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции. В том числе для ускоренного внедрения российской селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам.



Аналитики экосистемы «Свое Фермерство» считают, что в перспективе ближайших лет стремительное развитие получат и геномные методы в животноводстве, что позволит отбирать для разведения лучших особей на ранних этапах развития. Пока же геномная селекция в России только зарождается, большинство хозяйств пользуются традиционными методами племенной оценки животных, что по эффективности не может сравниться с геномной селекцией. Последняя позволит за достаточно короткое время улучшить генофонд популяций сельхозживотных, что, в частности, будет способствовать повышению молочной и мясной продуктивности скота, отмечают аналитики.



Второй тренд — создание новых видов органических удобрений и биологических СЗР — продиктован мировой тенденцией борьбы за экологически чистое земледелие. Она набирает обороты и в нашей стране, и в будущем сохранит свою важность, считают аналитики Россельхозбанка. В том числе развитие этого направления будет связано с ожидаемым ростом рынка органической продукции. По данным Национального органического союза, в России сертифицировано более 290 тыс. га земли под органическое производство, рынок растет примерно на 10% в год. Господдержка этого направления будет стимулировать производство органических и микробиологических удобрений, а также биологических СЗР, рассуждают аналитики экосистемы.



Следующий тренд — разработка и внедрение цифровых сервисов на основе технологий точного земледелия, которые помогут предприятиям АПК оптимизировать затраты и добиться более высоких урожаев за счет четкого планирования, грамотного выбора сортов и гибридов исходя из условий конкретного хозяйства, дозированного внесения удобрений и постоянного мониторинга состояния агрокультур. По оценкам экспертов, применение подобных сервисов позволяет увеличить урожайность до 25-30% и добиться сокращения расходов до 30%.



Четвертый тренд наметился в период пандемии COVID-19 и продолжает активное развитие: все виды бизнеса начали массово переходить в формат онлайн-торговли. Число маркетплейсов продолжит расти, уверены аналитики Россельхозбанка, тем более что современный потребитель, особенно в мегаполисах, уже выработал привычку заказывать товары онлайн.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!

