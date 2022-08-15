Поголовье КРС сократилось с 18,9 млн до 18,4 млн животных Е. Разумный

Минсельхоз может начать субсидировать откорм бычков молочных пород, чтобы стимулировать производство говядины, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания, прошедшего в ведомстве. По данным Росстата, по итогам первого полугодия производство КРС на убой во всех хозяйствах составило чуть более 1 млн т в живом весе — на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в сельхозорганизациях производство снизилось на 1,5% до 505,7 тыс. т. При этом поголовье КРС сократилось с 18,9 млн до 18,4 млн животных.



Источник «Коммерсанта» связывает негативную динамику в секторе с отказом «Мираторга», крупнейшего в стране производителя говядины, закупать скот для откорма у фермеров. Агрохолдинг уточнил, что уменьшил закупку и убой примерно на 30%: это стало невыгодно из-за снижения цен на импортную говядину на фоне укрепления рубля и беспошлинного допуска на рынок 200 тыс. т мяса.



По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), которые приводит издание, средняя стоимость КРС с января по июнь выросла со 140 руб./кг до 180 руб./кг, при этом средние оптовые цены на основные отруба (без учета мраморной говядины) с середины апреля по конец июля снизились с 550 руб./ кг до 409 руб./кг.



На российском рынке преобладает говядина из бычков молочных пород, однако их откорм для предприятий молочной отрасли — убыточный процесс. Субсидия Минсельхоза может повысить экономический эффект для участников рынка, что позволит увеличить предложение говядины, полагает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Однако глава НМА Сергей Юшин уверен, что лучше выделять субсидию на откорм бычков мясных пород до достижения оптимального веса, пишет «Коммерсантъ». Меры поддержки для мясного скотоводства нужно расширить, соглашается представитель «Мираторга», кроме того, необходимо отказаться от квоты на беспошлинный ввоз говядины и перейти к плоской ставке пошлины.



В конце июня «Агроинвестор» писал, что российские фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, притом что их производственные затраты увеличились из-за роста цен на корма и другие компоненты. В свою очередь мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на рынке дешевой импортной говядины. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк тогда допускал, что в ближайшие два-три месяца будет наблюдаться тенденция к уходу фермеров, которые смогут отложить продажи скота до осени.

