Фермеры отказываются сдавать скот на убой из-за низких закупочных цен

В этом году беспошлинно можно импортировать 200 тысяч тонн говядины А. Гордеев

Российские фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами: только за последнюю неделю она упала на 15%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей говядины и мясопереработчиков. Как рассказали собеседники издания, мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины. В 2022 году для стабилизации цен в страну разрешили ввезти 200 тыс. т замороженной говядины по нулевой пошлине вместо прежних 15%.



На сегодняшний день в Россию можно беспошлинно завезти говядину из Бразилии. Одновременно с этим у нас были низкие пошлины, которые мы согласовали при вступлении в ВТО, напоминает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. В результате Россия стала крайне интересным рынком для сбыта говядины. «Существенная часть мяса по тем логистическим цепочкам, которые доступны для крупных переработчиков, стала поставляться из-за границы для промышленного производства. На этом фоне были снижены закупочные цены для фермеров». — сказал он «Агроинвестору».



По словам собеседника «Коммерсанта» в отрасли, импортная говядина сейчас дешевле российской минимум на 25%, фермерам невыгодно продавать скот по таким ценам, поскольку их затраты увеличились из-за роста цен на корма и другие компоненты. Сложившаяся ситуация может вынудить фермеров отказаться от выращивания КРС, что приведет к снижению внутреннего производства.



Снижение объемов убоя действительно наблюдается, подтверждает Костюк. Есть два источника говядины: молочные комплексы, которые круглый год выбраковывают животных и не имеют серьезной инфраструктуры для длительного ожидания по забою, и комплексы, которые разводят специализированный мясной скот. У последних есть четкая сезонность, когда животные находятся на выпасе в полях и увеличивают свою массу. «В данном случае с точки зрения фермеров возможность отложить продажу скота технически не наносит им серьезного ущерба. Более того, они ожидают, когда животные увеличат массу, — объясняет Костюк. — Другое дело, что эта возможность ограничена осенними месяцами. Уход в зиму с этими животными нерентабелен, поэтому, скорее всего, это отложенный вопрос сдачи скота с начала года на его конец». По словам Костюка, частично снижение забоя может быть оправдано именно тем, что фермеры решили продать тяжеловесный скот осенью, чтобы получить больший доход.



Он отметил, что себестоимость выращивания КРС сейчас высокая, скота мало, также не снижаются затраты на производство кормов. «Поэтому продажа скота на предложенных сейчас условиях невыгодна. Это может быть только в случае необходимости срочно получить деньги, или в случае проектов, где продажа скота — второстепенный заработок», — рассуждает Костюк.



По его оценке, в ближайшие два-три месяца будет наблюдаться тенденция к уходу фермеров, которые смогут отложить продажи скота до осени. Это может привести к увеличению завоза в Россию мяса на фоне низкого курса доллара и возможности получить дешевое мясо. Если срочно не принять меры, то осенью может наступить момент, когда крупные переработчики начнут опираться на дешевый импорт, а фермеры массово выйдут из бизнеса. Мяса станет очень много, но зиму переживут не все предприятия мясного скотоводства, прогнозирует Костюк.



Для решения проблемы нужны региональные и федеральные меры, продолжает он. В регионах это могут быть точечные меры поддержки мясного скотоводства, выравнивающие ситуацию по ценовому дисбалансу. На федеральном уровне стоит ввести плоскую ввозную пошлину и поднять входной порог для импорта. Это позволит стабилизировать цены и дать фермерам войти в цикл окупаемости, считает Костюк.



Между тем, Минсельхоз сообщил, что проводит «сбалансированную политику, учитывающую необходимость сохранения стабильных цен на продовольствие, а также рентабельности сельхозтоваропроизводителей» и оказывает аграриям «беспрецедентную поддержку». В результате производство КРС на убой в этом году находится на уровне, сопоставимом с прошлогодним, отмечает ведомство. При этом сложившаяся структура рынка мяса и мясопродуктов позволяет прогнозировать увеличение выпуска говядины по итогам года. Также министерство обращает внимание, что введение нулевых импортных пошлин позволило обеспечить доступность говядины для потребителей и сдержать темпы роста цен на нее.



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