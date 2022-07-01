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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Рынки

Куда едет российское мясо. Отечественные производители стараются нарастить объемы вывоза

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В условиях падения цен на продукцию животноводства особенно важно увеличивать экспорт — он снижает предложение на внутреннем рынке и поддерживает цены на приемлемом для производителей уровне. Понимая это, отечественные предприятия даже при наличии различных логистических и экономических сложностей стараются сохранить отношения с международными партнерами и ищут возможности выхода на новые рынки сбыта. По итогам 2022 года за рубеж может быть в совокупности отгружено 525-555 тыс. т мяса птицы, свинины и говядины


Несмотря на введенные санкции, российский экспорт мяса с января по май текущего года вырос. По информации «Центра Агроаналитики», с учетом данных по странам ЕАЭС за этот период из России было вывезено порядка 189,2 тыс. т мяса, в том числе птицы, субпродуктов и свиного жира (последнего — 3 тыс. т). Это на 22,5 тыс. т превышает показатель за первые пять месяцев 2021-го, отмечает руководитель направления «Животноводство» Центра Владимир Кравченко.

Елена Максимова 

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