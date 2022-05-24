Отраслевой союз: мясное скотоводство в ближайшие годы не будет развиваться

Ресурс говядины на российском рынке в прошлом году был на уровне 1,66 млн тонн А. Гордеев

Специализированное мясное скотоводство в России не развито, и в ближайшие лет 30 не будет развиваться, сколько бы усилий не прилагалось. Такое мнение в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022 озвучил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.



По его словам, ресурс говядины на российском рынке в прошлом году был на уровне 1,66 млн т, что на 33 тыс. т меньше, чем в 2020-м. При этом импорт говядины в страну составил около 310 тыс. т, что в обратном отсчете превышает 2 млн коров. При этом в России в 2021 году поголовье коров снизилось на 1,9% до 7,7 млн животных. «Никаких шансов на изменение производства говядины в России нет из-за оптимизации холдингов, уничтожения мелких фермерских хозяйств и роста производства молока с целью “больше молока и меньше коров”», — сказал Костюк.



Сейчас, чтобы оптимизировать производство, по мнению Костюка, нужно разделить производственные процессы. «Если мы хотим, чтобы в мясном скотоводстве перестали говорить об окупаемости на протяжении 15 лет, то надо перестать делать в одном цикле пять производственных процессов, — считает Костюк. — Не занимайтесь сразу маточным поголовьем, откормом, переработкой, продажами и др. — все это вместе не приносит денег, а разоряет». Так, если инвестор может построить не линейную, а кооперационную бизнес-модель, в которой, например, используется покупка скота в возрасте 8-12 месяцев, откорм и последующая продажа через определенное время, то такой проект будет приносить деньги. Однако нужно помнить о сокращении поголовья коров в стране, а импортировать скот теперь дорого и сложно.



Также, по мнению Костюка, развитию скотоводства в России могла бы способствовать система скотных рынков, так как на сегодняшний день в стране отсутствует инфраструктура для реализации живого скота. И поэтому бывает такое, что в одном регионе развивается племенное животноводство, а в другом — нет. «Из-за того, что не всегда люди находят, кому продать скот, они этот высококачественный скот забивают на мясо вместо продажи в другом регионе», — сказал Костюк. По его словам, 26 мая в Бишкеке будет подписано соглашение, согласно которому Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Армения и Россия запустят единую цифровую биржу торговли сельхозживотными.

